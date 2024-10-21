Пострадавших от удара рф по Запорожью уже 9: два человека в тяжелом состоянии

В результате вражеской атаки на Запорожье пострадало уже 9 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

До 9 человек увеличилось количество пострадавших от вражеского удара по Запорожью. Два человека в тяжелом состоянии, 5 - в состоянии средней тяжести, еще двое получили помощь медиков и будут лечиться дома - написал Федоров.

Армия рф ударила по детсаду в Запорожье: из-под завалов достали двух человек