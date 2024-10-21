Пострадавших от удара рф по Запорожью уже 9: два человека в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожье пострадали 9 человек. Двое в тяжелом состоянии, пятеро - средней тяжести, двое получили помощь и будут лечиться дома.
В результате вражеской атаки на Запорожье пострадало уже 9 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
До 9 человек увеличилось количество пострадавших от вражеского удара по Запорожью. Два человека в тяжелом состоянии, 5 - в состоянии средней тяжести, еще двое получили помощь медиков и будут лечиться дома
Армия рф ударила по детсаду в Запорожье: из-под завалов достали двух человек21 октября 2024, 08:07 • 7294 просмотра