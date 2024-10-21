В Запорожье возросло количество жертв вражеской атаки: 2 погибших, 15 раненых
Киев • УНН
В результате обстрела Запорожья количество жертв увеличилось до двух погибших и пятнадцати раненых. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.
В Запорожье количество жертв в результате вражеской атаки возросло до двух, кроме того известно о 15 раненых. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Двое погибших и пятнадцать раненых - увеличилось количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья", - сообщил Федоров.
По его словам, медики продолжают обследовать пострадавших и оказывать им всю необходимую помощь.
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