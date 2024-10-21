В Запорожье возросло количество жертв вражеской атаки: 2 погибших, 15 раненых

В Запорожье количество жертв в результате вражеской атаки возросло до двух, кроме того известно о 15 раненых. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Двое погибших и пятнадцать раненых - увеличилось количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья", - сообщил Федоров.

По его словам, медики продолжают обследовать пострадавших и оказывать им всю необходимую помощь.

Удар рф по Запорожью унес жизнь человека: тело мужчины достали из-под завалов