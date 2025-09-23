У Запоріжжі зафіксовано щонайменше п’ять ударів ворога: виникли пожежі у приватній забудові
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зафіксовано щонайменше п'ять ударів, що призвело до пожеж у приватній забудові. Інформації про постраждалих наразі немає, всі служби працюють на місцях влучань.
Ворог завдав по Запоріжжю щонайменше п’ять ударів, внаслідок чого виникли пожежі у приватній забудові. Про це пише УНН із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Пожежа у приватній забудові - такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Тривога триває - перебувайте в безпечних місцях
Інформації про постраждалих наразі немає. Всі служби прямують на місця влучання.
Нагадаємо
Раніше повідомляли, що у Запоріжжя лунають вибухи через загрозу БпЛА та керованих авіаційних бомб.
Окрім цього, у ніч проти 22 вересня російська армія атакувала Запоріжжя щонайменше п’ятьма авіабомбами, спричинивши пожежі та руйнування.