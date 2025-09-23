У Запоріжжі зафіксовано щонайменше п’ять ударів ворога: виникли пожежі у приватній забудові

$41.250.00
48.420.36
ukenru
20:12 • 3700 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
17:45 • 12871 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 21832 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 26961 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 39747 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 54448 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 52038 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27614 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 49274 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24791 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
49%
752мм
Популярнi новини
Зеленський пропонує Раді направити військові кораблі ВМС до Туреччини та Великої Британії22 вересня, 13:50 • 3702 перегляди
Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападницьVideo22 вересня, 14:33 • 10579 перегляди
​​Незаконне збагачення на понад 16 млн грн: столичній судді Кропивній повідомили про підозру17:16 • 4604 перегляди
Молдова може стати плацдармом для проникнення військ рф на Одещину у разі перемоги проросійських сил - Санду17:57 • 8248 перегляди
Окупований Крим під атакою дронів: вибухи чули у Севастополі18:33 • 5654 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 38238 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 39747 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 54448 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 52038 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 49274 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Радослав Сікорський
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Естонія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 38238 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 20528 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 37199 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 87766 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 110318 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
MIM-104 Patriot
Eurofighter Typhoon
Іл-18

У Запоріжжі зафіксовано щонайменше п’ять ударів ворога: виникли пожежі у приватній забудові

Київ • УНН

 • 600 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зафіксовано щонайменше п'ять ударів, що призвело до пожеж у приватній забудові. Інформації про постраждалих наразі немає, всі служби працюють на місцях влучань.

У Запоріжжі зафіксовано щонайменше п’ять ударів ворога: виникли пожежі у приватній забудові

Ворог завдав по Запоріжжю щонайменше п’ять ударів, внаслідок чого виникли пожежі у приватній забудові. Про це пише УНН із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Пожежа у приватній забудові - такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Тривога триває - перебувайте в безпечних місцях

- повідомляє голова ОВА.

Інформації про постраждалих наразі немає. Всі служби прямують на місця влучання.

Нагадаємо

Раніше повідомляли, що у Запоріжжя лунають вибухи через загрозу БпЛА та керованих авіаційних бомб.

Окрім цього, у ніч проти 22 вересня російська армія атакувала Запоріжжя щонайменше п’ятьма авіабомбами, спричинивши пожежі та руйнування. 

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Запоріжжя