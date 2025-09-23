$41.250.00
В Запорожье зафиксировано не менее пяти ударов врага: возникли пожары в частной застройке

Киев • УНН

 • 144 просмотра

В результате вражеской атаки на Запорожье зафиксировано не менее пяти ударов, что привело к пожарам в частной застройке. Информации о пострадавших пока нет, все службы работают на местах попаданий.

В Запорожье зафиксировано не менее пяти ударов врага: возникли пожары в частной застройке

Враг нанес по Запорожью не менее пяти ударов, в результате чего возникли пожары в частной застройке. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Пожар в частной застройке - такие последствия вражеской атаки на Запорожье. Тревога продолжается - находитесь в безопасных местах

- сообщает глава ОВА.

Информации о пострадавших пока нет. Все службы направляются на места попадания.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Запорожье звучат взрывы из-за угрозы БПЛА и управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, в ночь на 22 сентября российская армия атаковала Запорожье не менее пятью авиабомбами, вызвав пожары и разрушения.

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Запорожье