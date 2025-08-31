$41.260.00
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 27064 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 57093 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 72344 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 91395 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 245406 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 104836 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83405 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97654 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 310094 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російської нічної атаки: в ОВА повідомили про ситуацію з електропостачанням та газом

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У Запоріжжі енергетики відновили електропостачання більшості споживачів після нічної ворожої атаки 30 серпня. Газопостачання ще не повернули до трьох багатоповерхівок та 32 приватних будинків.

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російської нічної атаки: в ОВА повідомили про ситуацію з електропостачанням та газом

У Запоріжжі енергетики відновили електропостачання більшості споживачів після нічної ворожої атаки у ніч проти 30 серпня. Однак роботи ще тривають, повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram, передає УНН.

Сьогодні енергетики працювали без зупину. На зараз повернули електрику більшості споживачів

- йдеться у дописі чиновника.

Він уточнив, що роботи з відновлення електропостачання ще тривають.

За словами Федорова, газопостачання поки не подали до трьох багатоповерхівок і 32 приватних будинків, пошкоджених ударами. Його повернуть в оселі після перевірки та відновлення всіх систем.

"Дякую усім працівникам, які ліквідовують наслідки атаки - ви робите надважливу роботу", - додав очільник Запорізької ОВА.

Нагадаємо

Вночі 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та промислові підприємства.

Міська влада повідомила, що через російські удари на кількох вулицях у Запоріжжі зникло світло.   

До 34 збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки росії на Запоріжжя 30.08.25, 22:05 • 1150 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Запоріжжя