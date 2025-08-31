У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російської нічної атаки: в ОВА повідомили про ситуацію з електропостачанням та газом

Загибель 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі: справа під особистим контролем Генпрокурора

Загибель 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі: справа під особистим контролем Генпрокурора

Загибель 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі: справа під особистим контролем Генпрокурора

Загибель 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі: справа під особистим контролем Генпрокурора 30 серпня, 11:39 • 9582 перегляди

Вбивство Парубія у Львові: тіло нардепа поки перебуває на місці трагедії

Вбивство Парубія у Львові: тіло нардепа поки перебуває на місці трагедії

Вбивство Парубія у Львові: тіло нардепа поки перебуває на місці трагедії

Вбивство Парубія у Львові: тіло нардепа поки перебуває на місці трагедії 30 серпня, 11:48 • 7274 перегляди