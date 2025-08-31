У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російської нічної атаки: в ОВА повідомили про ситуацію з електропостачанням та газом
Київ • УНН
У Запоріжжі енергетики відновили електропостачання більшості споживачів після нічної ворожої атаки 30 серпня. Газопостачання ще не повернули до трьох багатоповерхівок та 32 приватних будинків.
У Запоріжжі енергетики відновили електропостачання більшості споживачів після нічної ворожої атаки у ніч проти 30 серпня. Однак роботи ще тривають, повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram, передає УНН.
Сьогодні енергетики працювали без зупину. На зараз повернули електрику більшості споживачів
Він уточнив, що роботи з відновлення електропостачання ще тривають.
За словами Федорова, газопостачання поки не подали до трьох багатоповерхівок і 32 приватних будинків, пошкоджених ударами. Його повернуть в оселі після перевірки та відновлення всіх систем.
"Дякую усім працівникам, які ліквідовують наслідки атаки - ви робите надважливу роботу", - додав очільник Запорізької ОВА.
Нагадаємо
Вночі 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та промислові підприємства.
Міська влада повідомила, що через російські удари на кількох вулицях у Запоріжжі зникло світло.
