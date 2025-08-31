В Запорожье продолжается ликвидация последствий российской ночной атаки: в ОВА сообщили о ситуации с электроснабжением и газом
Киев • УНН
В Запорожье энергетики восстановили электроснабжение большинству потребителей после ночной вражеской атаки 30 августа. Газоснабжение еще не вернули в три многоэтажки и 32 частных дома.
В Запорожье энергетики восстановили электроснабжение большинству потребителей после ночной вражеской атаки в ночь на 30 августа. Однако работы еще продолжаются, сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram, передает УНН.
Сегодня энергетики работали без остановки. На данный момент вернули электричество большинству потребителей
Он уточнил, что работы по восстановлению электроснабжения еще продолжаются.
По словам Федорова, газоснабжение пока не подали в три многоэтажки и 32 частных дома, поврежденных ударами. Его вернут в дома после проверки и восстановления всех систем.
"Спасибо всем работникам, которые ликвидируют последствия атаки - вы делаете сверхважную работу", - добавил глава Запорожской ОВА.
Напомним
Ночью 30 августа российская армия нанесла не менее 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия.
Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет.
