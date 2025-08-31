В Запорожье продолжается ликвидация последствий российской ночной атаки: в ОВА сообщили о ситуации с электроснабжением и газом

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 10638 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 28158 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 58226 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 73499 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 92501 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 246763 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 105340 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83648 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97805 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 310984 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Популярные новости
Убийство бывшего председателя ВР Парубия: стрелок произвел 4 выстрела в грудь30 августа, 12:27 • 10764 просмотра
В 2014 году Парубий попал в список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО - нардеп Величкович30 августа, 12:58 • 6630 просмотра
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники30 августа, 13:31 • 14411 просмотра
Убийство экс-главы ВР Парубия: полиция расследует утечку видео с места преступления в TelegramVideo30 августа, 15:06 • 5512 просмотра
Убийство нардепа Парубия: стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия30 августа, 15:19 • 5248 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 86107 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 214448 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 218535 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 310984 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 260926 просмотра
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 102975 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 235553 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 259109 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 256383 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 236756 просмотра
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

В Запорожье продолжается ликвидация последствий российской ночной атаки: в ОВА сообщили о ситуации с электроснабжением и газом

Киев • УНН

 • 516 просмотра

В Запорожье энергетики восстановили электроснабжение большинству потребителей после ночной вражеской атаки 30 августа. Газоснабжение еще не вернули в три многоэтажки и 32 частных дома.

В Запорожье продолжается ликвидация последствий российской ночной атаки: в ОВА сообщили о ситуации с электроснабжением и газом

В Запорожье энергетики восстановили электроснабжение большинству потребителей после ночной вражеской атаки в ночь на 30 августа. Однако работы еще продолжаются, сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram, передает УНН.

Сегодня энергетики работали без остановки. На данный момент вернули электричество большинству потребителей

- говорится в сообщении чиновника.

Он уточнил, что работы по восстановлению электроснабжения еще продолжаются.

По словам Федорова, газоснабжение пока не подали в три многоэтажки и 32 частных дома, поврежденных ударами. Его вернут в дома после проверки и восстановления всех систем.

"Спасибо всем работникам, которые ликвидируют последствия атаки - вы делаете сверхважную работу", - добавил глава Запорожской ОВА.

Напомним

Ночью 30 августа российская армия нанесла не менее 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия.

Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет.   

До 34 увеличилось количество пострадавших в результате атаки россии на Запорожье30.08.25, 22:05 • 1378 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Запорожье