У Єврокомісії розкритикували Зеленського за погрози "дати адресу Орбана ЗСУ"

Європейська комісія назвала риторику Президента України Володимира Зеленського по відношенню до прем’єр-міністра Угорщини "неприйнятною", додавши, що не може бути погроз на адресу держав-членів ЄС. Про це заявив заступник головного речника Єврокомісії Улоф Гілл під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

"Дозвольте мені спочатку повторити. На даний момент спостерігається ескалація риторики та провокаційних висловлювань. Ми вважаємо, що така риторика з усіх боків не є корисною і не сприяє досягненню спільних цілей, які ми всі тут маємо. Що стосується конкретно коментарів Президента Зеленського, то Європейська комісія чітко заявляє, що така риторика є неприйнятною. Не може бути погроз на адресу держав-членів ЄС", - сказав Гілл.

Він заявив, що мета ЄК полягає в тому, щоб всі трохи заспокоїлися, пом'якшили риторику і досягли цілей, а саме: вжити всіх можливих заходів, щоб чинити тиск на росію з метою припинення її агресивної війни, надати кредит Україні, забезпечити енергетичну безпеку наших держав-членів.

"Комісія продовжуватиме спокійно і послідовно працювати з усіма сторонами, щоб забезпечити досягнення цих цілей", - додав Гілл.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припинить блокувати на рівні Європейського Союзу затвердження кредиту на загальну суму в 90 млрд євро, що дасть змогу українському війську отримати зброю.

"Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою", - сказав Зеленський.