У Єврокомісії розкритикували Зеленського за погрози "дати адресу Орбана ЗСУ"

15:23 • 282 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 10328 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 19870 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 12287 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 16562 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 17004 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 17724 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 18523 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16036 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 14315 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
Популярнi новини
Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України6 березня, 06:05 • 10134 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52 • 14347 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 23510 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 14645 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 9470 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 2774 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 9556 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 19870 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 14688 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 23557 перегляди
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 24221 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 21403 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 23497 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 44713 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 50939 перегляди
У Єврокомісії розкритикували Зеленського за погрози "дати адресу Орбана ЗСУ"

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Європейська комісія назвала неприйнятною риторику Президента України Володимира Зеленського щодо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. У ЄК заявили, що не може бути погроз на адресу держав-членів ЄС.

У Єврокомісії розкритикували Зеленського за погрози "дати адресу Орбана ЗСУ"

Європейська комісія назвала риторику Президента України Володимира Зеленського по відношенню до прем’єр-міністра Угорщини "неприйнятною", додавши, що не може бути погроз на адресу держав-членів ЄС. Про це заявив заступник головного речника Єврокомісії Улоф Гілл під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

"Дозвольте мені спочатку повторити. На даний момент спостерігається ескалація риторики та провокаційних висловлювань. Ми вважаємо, що така риторика з усіх боків не є корисною і не сприяє досягненню спільних цілей, які ми всі тут маємо. Що стосується конкретно коментарів Президента Зеленського, то Європейська комісія чітко заявляє, що така риторика є неприйнятною. Не може бути погроз на адресу держав-членів ЄС", - сказав Гілл.

Він заявив, що мета ЄК полягає в тому, щоб всі трохи заспокоїлися, пом'якшили риторику і досягли цілей, а саме: вжити всіх можливих заходів, щоб чинити тиск на росію з метою припинення її агресивної війни, надати кредит Україні, забезпечити енергетичну безпеку наших держав-членів.

"Комісія продовжуватиме спокійно і послідовно працювати з усіма сторонами, щоб забезпечити досягнення цих цілей", - додав Гілл.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припинить блокувати на рівні Європейського Союзу затвердження кредиту на загальну суму в 90 млрд євро, що дасть змогу українському війську отримати зброю.

"Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою", - сказав Зеленський.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Європейська комісія
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
Віктор Орбан