В Еврокомиссии раскритиковали Зеленского за угрозы "дать адрес Орбана ВСУ"

Европейская комиссия назвала риторику Президента Украины Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии "неприемлемой", добавив, что не может быть угроз в адрес государств-членов ЕС. Об этом заявил заместитель главного представителя Еврокомиссии Улоф Гилл во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Позвольте мне сначала повторить. На данный момент наблюдается эскалация риторики и провокационных высказываний. Мы считаем, что такая риторика со всех сторон не является полезной и не способствует достижению общих целей, которые мы все здесь имеем. Что касается конкретно комментариев Президента Зеленского, то Европейская комиссия четко заявляет, что такая риторика является неприемлемой. Не может быть угроз в адрес государств-членов ЕС", - сказал Гилл.

Он заявил, что цель ЕК состоит в том, чтобы все немного успокоились, смягчили риторику и достигли целей, а именно: принять все возможные меры, чтобы оказать давление на россию с целью прекращения ее агрессивной войны, предоставить кредит Украине, обеспечить энергетическую безопасность наших государств-членов.

"Комиссия будет продолжать спокойно и последовательно работать со всеми сторонами, чтобы обеспечить достижение этих целей", - добавил Гилл.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прекратит блокировать на уровне Европейского Союза утверждение кредита на общую сумму в 90 млрд евро, что позволит украинской армии получить оружие.

"Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, пусть они ему звонят и общаются на своем языке", - сказал Зеленский.