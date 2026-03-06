В Еврокомиссии раскритиковали Зеленского за угрозы "дать адрес Орбана ВСУ"

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:23 • 102 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05 • 10023 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 19344 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 12105 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 16357 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 16883 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 17628 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 18452 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 15992 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 14281 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.2м/с
64%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Еврокомиссия предлагает изменить правила расширения для ускоренного вступления Украины6 марта, 06:05 • 10032 просмотра
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"09:52 • 14199 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 23325 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 14468 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 9084 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 2506 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 9200 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 19344 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 14521 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 23381 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Музыкант
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Будапешт
Иран
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 24171 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 21340 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 23444 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 44653 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 50887 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Техника
Фильм

В Еврокомиссии раскритиковали Зеленского за угрозы "дать адрес Орбана ВСУ"

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Европейская комиссия назвала неприемлемой риторику Президента Украины Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В ЕК заявили, что не может быть угроз в адрес государств-членов ЕС.

В Еврокомиссии раскритиковали Зеленского за угрозы "дать адрес Орбана ВСУ"

Европейская комиссия назвала риторику Президента Украины Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии "неприемлемой", добавив, что не может быть угроз в адрес государств-членов ЕС. Об этом заявил заместитель главного представителя Еврокомиссии Улоф Гилл во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Позвольте мне сначала повторить. На данный момент наблюдается эскалация риторики и провокационных высказываний. Мы считаем, что такая риторика со всех сторон не является полезной и не способствует достижению общих целей, которые мы все здесь имеем. Что касается конкретно комментариев Президента Зеленского, то Европейская комиссия четко заявляет, что такая риторика является неприемлемой. Не может быть угроз в адрес государств-членов ЕС", - сказал Гилл.

Он заявил, что цель ЕК состоит в том, чтобы все немного успокоились, смягчили риторику и достигли целей, а именно: принять все возможные меры, чтобы оказать давление на россию с целью прекращения ее агрессивной войны, предоставить кредит Украине, обеспечить энергетическую безопасность наших государств-членов.

"Комиссия будет продолжать спокойно и последовательно работать со всеми сторонами, чтобы обеспечить достижение этих целей", - добавил Гилл.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прекратит блокировать на уровне Европейского Союза утверждение кредита на общую сумму в 90 млрд евро, что позволит украинской армии получить оружие.

"Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, пусть они ему звонят и общаются на своем языке", - сказал Зеленский.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Европейская комиссия
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Виктор Орбан