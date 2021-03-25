У ЄС зробили заяву про Бюро економічної безпеки: відбір кадрів має бути прозорим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Представництво ЄС в Україні привітало підписання Президентом Володимиром Зеленським закону про Бюро економічної безпеки (БЕБ), який набув чинності сьогодні, і вказали, що наступними кроками мають стати зміни до Кримінального процесуального кодексу та прозорий вибір команди БЕБ, передає УНН з посиланням на заяву місії ЄС.
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“Делегація Європейського Союзу в Україні і Консультативна місія ЄС в Україні вітають підписання Президентом Володимиром Зеленським закону про Бюро економічної безпеки”, - заявили дипломати.
Зазначається, що це - ключова реформа для розслідування та правопорядку щодо економічних злочинів.
“Наступні кроки: зміни до Кримінального процесуального кодексу, прозорий вибір команди БЕБ. ЄС готовий підтримати”, - додали представники ЄС.
Що було раніше
22 березня Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо створення Бюро економічної безпеки.
Документ створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів, що підтримується міжнародними партнерами України. Основною функцією Бюро економічної безпеки (БЕБ) буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- чи державних структур.
Бюро економічної безпеки — єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.
Після ухвалення закону про Бюро економічної безпеки СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки. Це дасть змогу СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які справді безпосередньо пов’язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю у сфері економіки.