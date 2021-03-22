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З СБУ заберуть справи щодо корупції та економіки: Зеленський підписав закон про Бюро економічної безпеки

З СБУ заберуть справи щодо корупції та економіки: Зеленський підписав закон про Бюро економічної безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо створення Бюро економічної безпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Глави держави.

Деталі

Йдеться про закон “Про Бюро економічної безпеки України” № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Документ створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів, що підтримується міжнародними партнерами України. Основною функцією Бюро економічної безпеки (БЕБ) буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- чи державних структур.

Бюро економічної безпеки — єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

Після ухвалення закону про Бюро економічної безпеки СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки. Це дасть змогу СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які справді безпосередньо пов’язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю у сфері економіки.

Згідно із законом, Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовує та координує Кабінет міністрів.

До повноважень Бюро економічної безпеки входять:

  • виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
  • оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;
  • надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;
  • забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
  • збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;
  • планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;
  • виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;
  • складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.

Що було раніше

28 січня народні депутати ухвалили в цілому законопроект про створення Бюро економічної безпеки, яким ліквідовується податкова міліція, а в СБУ забирають можливість займатися економічними злочинами.

Відповідно до законопроекту, Бюро економічної безпеки почне свою діяльність, коли його склад буде укомплектовано на 30%.

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