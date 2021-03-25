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В ЕС сделали заявление о Бюро экономической безопасности: отбор кадров должен быть прозрачным

В ЕС сделали заявление о Бюро экономической безопасности: отбор кадров должен быть прозрачным

Киев  •  УНН

 • 11845 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Представительство ЕС в Украине поздравило подписание Президентом Владимиром Зеленским закона о Бюро экономической безопасности (БЭБ), который вступил в силу сегодня, и указали, что следующими шагами должны стать изменения в Уголовный процессуальный кодекс и прозрачный выбор команды БЭБ, передает УНН со ссылкой на заявление миссии ЕС.

Цитата:

"Делегация Европейского Союза в Украине и Консультативная миссия ЕС в Украине приветствуют подписание Президентом Владимиром Зеленским закона о Бюро экономической безопасности", - заявили дипломаты.

Отмечается, что это - ключевая реформа для расследования и правопорядка по экономическим преступлениям.

"Следующие шаги: изменения в Уголовный процессуальный кодекс, прозрачный выбор команды БЭБ. ЕС готов поддержать", - добавили представители ЕС.

Что было ранее

22 марта Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности.

Документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.

Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

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