У ВР склав присягу новий нардеп замість депутатки від "Слуги народу" Кормишкіної

Сергій Мельник став новим народним депутатом, склавши присягу у Верховній Раді. Це сталося після припинення повноважень народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Новий народний депутат Мельник Сергій прийняв присягу - входить у "Слуга народу" - написав нардеп Железняк.

Контекст

25 лютого Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної, на її місце претендували наступні за списком представники "Слуги Народу" - у тому числі Сергій Мельник.