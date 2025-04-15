У ВР склав присягу новий нардеп замість депутатки від "Слуги народу" Кормишкіної
Київ • УНН
Сергій Мельник став новим народним депутатом, склавши присягу. Це сталося після припинення повноважень Ірини Кормишкіної.
Сергій Мельник став новим народним депутатом, склавши присягу у Верховній Раді. Це сталося після припинення повноважень народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
Новий народний депутат Мельник Сергій прийняв присягу - входить у "Слуга народу"
Контекст
25 лютого Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної, на її місце претендували наступні за списком представники "Слуги Народу" - у тому числі Сергій Мельник.