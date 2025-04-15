В ВР принял присягу новый нардеп вместо депутата от "Слуги народа" Кормышкиной

Сергей Мельник стал новым народным депутатом, приняв присягу в Верховной Раде. Это произошло после прекращения полномочий народного депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Новый народный депутат Мельник Сергей принял присягу - входит в "Слуга народа" - написал нардеп Железняк.

Контекст

25 февраля Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий народного депутата Ирины Кормышкиной, на ее место претендовали следующие по списку представители "Слуги Народа" - в том числе Сергей Мельник.