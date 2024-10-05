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У воронезькій області рф БПЛА атакували кілька підприємств

У воронезькій області рф БПЛА атакували кілька підприємств

Київ • УНН

 • 31208 перегляди

У Воронезькій області рф БПЛА атакували кілька підприємств. Внаслідок нападу сталася пожежа на одному з об'єктів, одна особа отримала осколкове поранення руки.

У воронезькій області росії у ніч проти 5 жовтня працювали засоби протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників. Під повітряну атаку потрапили кілька підприємств, та спалахнула пожежа. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександра Гусєва у Telegram, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє російський чиновник, засобами ППО та РЕБ вночі начебто було "збито та придушено кілька безпілотників".

Він стверджує, що за повітряним нападом стоїть Україна. Та заявляє, що дрони нібито "намагалися атакувати кілька підприємств, які випускають цивільну продукцію".

Як розповів воронезький губернатор, у будівлі одного з підприємств стався спалах "на території одного поверху", і там наразі триває робота представників оперативних служб.

На іншому підприємстві, яке зазнало атаки БПЛА, постраждалих і руйнувань немає,

- йдеться у повідомленні.

Також він розповів, що внаслідок події одна людина отримала осколкове поранення у руку.

Нагадаємо

4 жовтня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження бази пально-мастильних матеріалів "аннанєфтєпродукт" у воронезькій області рф, підтверджено влучання в резервуар, відбулось займання.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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