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Актуальное
В воронежской области рф БПЛА атаковали несколько предприятий

В воронежской области рф БПЛА атаковали несколько предприятий

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 02:52  •  26 просмотра

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В Воронежской области рф БПЛА атаковали несколько предприятий. В результате нападения произошел пожар на одном из объектов, один человек получил осколочное ранение руки.

В воронежской области России в ночь на 5 октября работали средства противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников. Под воздушную атаку попали несколько предприятий, и вспыхнул пожар. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александра Гусева в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как сообщает российский чиновник, средствами ПВО и РЭБ ночью якобы было "сбито и подавлено несколько беспилотников".

Он утверждает, что за воздушным нападением стоит Украина. И заявляет, что дроны якобы "пытались атаковать несколько предприятий, которые выпускают гражданскую продукцию".

Как рассказал воронежский губернатор, в здании одного из предприятий произошло возгорание "на территории одного этажа", и там сейчас продолжается работа представителей оперативных служб.

На другом предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет,

- говорится в сообщении.

Также он рассказал, что в результате происшествия один человек получил осколочное ранение в руку.

Напомним

4 октября Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение базы горюче-смазочных материалов "Ананефтепродукт" в воронежской области РФ, подтверждено попадание в резервуар, произошло возгорание.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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