В воронежской области рф БПЛА атаковали несколько предприятий
Киев • УНН
В Воронежской области рф БПЛА атаковали несколько предприятий. В результате нападения произошел пожар на одном из объектов, один человек получил осколочное ранение руки.
В воронежской области России в ночь на 5 октября работали средства противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников. Под воздушную атаку попали несколько предприятий, и вспыхнул пожар. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александра Гусева в Telegram, пишет УНН.
Детали
Как сообщает российский чиновник, средствами ПВО и РЭБ ночью якобы было "сбито и подавлено несколько беспилотников".
Он утверждает, что за воздушным нападением стоит Украина. И заявляет, что дроны якобы "пытались атаковать несколько предприятий, которые выпускают гражданскую продукцию".
Как рассказал воронежский губернатор, в здании одного из предприятий произошло возгорание "на территории одного этажа", и там сейчас продолжается работа представителей оперативных служб.
На другом предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет,
Также он рассказал, что в результате происшествия один человек получил осколочное ранение в руку.
Напомним
4 октября Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение базы горюче-смазочных материалов "Ананефтепродукт" в воронежской области РФ, подтверждено попадание в резервуар, произошло возгорание.