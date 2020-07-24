У ВМС ЗСУ розповіли про нові виклики та досвід під час Сі Бриз 2020

ukru
19 березня, 18:42 • 72051 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 118256 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 107869 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 122865 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 128462 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 121883 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 161313 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125428 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125091 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124098 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 35753 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 50405 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 54067 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 80932 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 64561 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 102965 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 107844 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 100486 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 161322 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 122104 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 60234 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 67157 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 109881 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 127858 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 127069 перегляди
Актуальне
У ВМС ЗСУ розповіли про нові виклики та досвід під час Сі Бриз 2020

У ВМС ЗСУ розповіли про нові виклики та досвід під час Сі Бриз 2020

Київ • УНН

 • 32072 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Цього року головним викликом стало проведення українсько-американських навчань Сі Бриз 2020, в умовах пандемії COVID-19, що не могло не позначитися на організації навчань. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

“5-й день українсько-американських навчань Сі Бриз 2020, дозволяє підбити перші підсумки щодо успішності їх виконання. Традиційно, кожні наступні навчання включають в себе нові елементи та поступово ускладнюються, мають нові відмінності і особливості. Цього року головним викликом стало проведення заходу в умовах пандемії COVID-19 і це не могло не позначитися на організації навчань”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що чеерез вірусну загрозу планування заходів було завершено, вперше в історії навчань, у віртуальному режимі через електронні канали зв’язку, що дозволило налагодити нові способи комунікації планувальних груп від України, США і НАТО, держав-партнерів, які беруть участь у навчанні.

“Загальна кількість держав-учасників склала 8 країн: Україна, США, Республіка Болгарія, Грузія, Турецька Республіка, Королівство Норвегія та Королівство Іспанія. Від української сторони в навчанні беруть участь представники не тільки Військово-Морських Сил ЗС України, але й інших видів ЗС України, міністерств та відомств”, — зазначається в повідомленні.

Також іншою важливою відмінністю цьогорічних навчань є робота двома штабами, які знаходяться в різних географічних локаціях. Один — в Одесі, а другий у місті Рота (Королівство Іспанія) в морському операційному центрі 60-го з’єднання надводних кораблів 6-го флоту ВМС США. Робота штабів здійснюється шляхом щоденної інтеграції і постійного обміну інформації.

Як зазначає начальник штабу керівництва українсько-американських навчань Сі Бриз капітан 1 рангу Костянтин Плахотнюк, навчання тривають успішно і всі заплановані заходи проводяться без зривів.

“Цей виклик, у зв’язку з пандемією COVID-19, ми успішно подолали. Ми вже бачимо, що планування було завершено успішно, все було організовано без зауважень і зараз підрозділи, які залучаються на навчання, як з боку української сторони, так і з боку країн-партнерів, все чітко відпрацьовують...”, — підкреслив начальник штабу навчань.

Окрім того, серед інших елементів, протягом минулого дня були відпрацьовані елементи протичовнової боротьби і з залученням авіації. Іншим елементом, який вперше проводився в рамках “Сі Бриз” стало здійснення ескортування патрульного літака ВМС США — Боїнгу P-8 “Посейдон” Повітряних Сил ЗС США.

“Не менш важливим новим елементом в історії навчань „Сі Бриз“ стало виконання практичних стрільб з гвинтокрилу по морських цілях з застосуванням морської авіації. Було відпрацьовано взаємодію авіації з кораблями та катерами. Окрім того, залучаються підрозділи Державної прикордонної служби України, що надає можливість підтримки на належному рівні взаємодії між кораблями національного флоту і прикордонників, налагоджується повна взаємосумісність між повітряними компонентами зазначених структур”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня українсько-американські навчання Sea Breeze-2020 розпочались в акваторії Чорного моря.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32