У ВМС ЗСУ розповіли про нові виклики та досвід під час Сі Бриз 2020
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Цього року головним викликом стало проведення українсько-американських навчань Сі Бриз 2020, в умовах пандемії COVID-19, що не могло не позначитися на організації навчань. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
“5-й день українсько-американських навчань Сі Бриз 2020, дозволяє підбити перші підсумки щодо успішності їх виконання. Традиційно, кожні наступні навчання включають в себе нові елементи та поступово ускладнюються, мають нові відмінності і особливості. Цього року головним викликом стало проведення заходу в умовах пандемії COVID-19 і це не могло не позначитися на організації навчань”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що чеерез вірусну загрозу планування заходів було завершено, вперше в історії навчань, у віртуальному режимі через електронні канали зв’язку, що дозволило налагодити нові способи комунікації планувальних груп від України, США і НАТО, держав-партнерів, які беруть участь у навчанні.
“Загальна кількість держав-учасників склала 8 країн: Україна, США, Республіка Болгарія, Грузія, Турецька Республіка, Королівство Норвегія та Королівство Іспанія. Від української сторони в навчанні беруть участь представники не тільки Військово-Морських Сил ЗС України, але й інших видів ЗС України, міністерств та відомств”, — зазначається в повідомленні.
Також іншою важливою відмінністю цьогорічних навчань є робота двома штабами, які знаходяться в різних географічних локаціях. Один — в Одесі, а другий у місті Рота (Королівство Іспанія) в морському операційному центрі 60-го з’єднання надводних кораблів 6-го флоту ВМС США. Робота штабів здійснюється шляхом щоденної інтеграції і постійного обміну інформації.
Як зазначає начальник штабу керівництва українсько-американських навчань Сі Бриз капітан 1 рангу Костянтин Плахотнюк, навчання тривають успішно і всі заплановані заходи проводяться без зривів.
“Цей виклик, у зв’язку з пандемією COVID-19, ми успішно подолали. Ми вже бачимо, що планування було завершено успішно, все було організовано без зауважень і зараз підрозділи, які залучаються на навчання, як з боку української сторони, так і з боку країн-партнерів, все чітко відпрацьовують...”, — підкреслив начальник штабу навчань.
Окрім того, серед інших елементів, протягом минулого дня були відпрацьовані елементи протичовнової боротьби і з залученням авіації. Іншим елементом, який вперше проводився в рамках “Сі Бриз” стало здійснення ескортування патрульного літака ВМС США — Боїнгу P-8 “Посейдон” Повітряних Сил ЗС США.
“Не менш важливим новим елементом в історії навчань „Сі Бриз“ стало виконання практичних стрільб з гвинтокрилу по морських цілях з застосуванням морської авіації. Було відпрацьовано взаємодію авіації з кораблями та катерами. Окрім того, залучаються підрозділи Державної прикордонної служби України, що надає можливість підтримки на належному рівні взаємодії між кораблями національного флоту і прикордонників, налагоджується повна взаємосумісність між повітряними компонентами зазначених структур”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 липня українсько-американські навчання Sea Breeze-2020 розпочались в акваторії Чорного моря.