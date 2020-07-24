В ВМС ВСУ рассказали о новых вызовах и опыт во время Си Бриз 2020

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КИЕВ. 24 июля. УНН. В этом году главным вызовом стало проведение украинско-американских учений Си Бриз 2020, в условиях пандемии COVID-19, что не могло не сказаться на организации учений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"5-й день украинско-американских учений Си Бриз 2020, позволяет подвести первые итоги по успешности их выполнения. Традиционно, каждые последующие учения включают в себя новые элементы и постепенно усложняются, имеют новые различия и особенности. В этом году главным вызовом стало проведение мероприятия в условиях пандемии COVID-19 и это не могло не сказаться на организации учений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за вирусной угрозы планирование мероприятий было завершено, впервые в истории учений, в виртуальном режиме через электронные каналы связи, что позволило наладить новые способы коммуникации планировочных групп от Украины, США и НАТО, государств-партнеров, участвующих в учении.

"Общее количество государств-участников составило 8 стран: Украина, США, Республика Болгария, Грузия, Турецкая Республика, Королевство Норвегия и Королевство Испания. От украинской стороны в учениях принимают участие представители не только Военно-Морских Сил ВС Украины, но и других видов ВС Украины, министерств и ведомств", - отмечается в сообщении.

Также другим важным отличием нынешних учений является работа двумя штабами, которые находятся в разных географических локациях. Один - в Одессе, а второй в городе Рота (Королевство Испания) в морском операционном центре 60-го соединения надводных кораблей 6-го флота ВМС США. Работа штабов осуществляется путем ежедневной интеграции и постоянного обмена информацией.

Как отмечает начальник штаба руководства украинско-американских учений Си Бриз капитан 1 ранга Константин Плахотнюк, обучение продолжаются успешно и все запланированные мероприятия проводятся без срывов.

"Этот вызов, в связи с пандемией COVID-19, мы успешно преодолели. Мы уже видим, что планирование было завершено успешно, все было организовано без замечаний и сейчас подразделения, которые привлекаются на обучение, как с украинской стороны, так и со стороны стран-партнеров, все четко отрабатывают...", - подчеркнул начальник штаба учений.

Кроме того, среди других элементов, в течение прошлого дня были отработаны элементы противолодочной борьбы и с привлечением авиации. Другим элементом, который впервые проводился в рамках "Си Бриз" стало осуществление сопровождения патрульного самолета ВМС США - Боинга P-8 "Посейдон" Воздушных Сил ВС США.

"Не менее важным новым элементом в истории учений "Си Бриз"стало выполнение практических стрельб из вертолета по морским целям с применением морской авиации. Было отработано взаимодействие авиации с кораблями и катерами. Кроме того, привлекаются подразделения Государственной пограничной службы Украины, что дает возможность поддержания на должном уровне взаимодействия между кораблями национального флота и пограничниками, налаживается полная совместимость между воздушными компонентами указанных структур", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля украинско-американские учения Sea Breeze-2020 начались в акватории Черного моря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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