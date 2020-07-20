У Чорному морі стартували українсько-американські навчання Sea Breeze

Так, через пандемію коронавірусу навчання обмежаться лише морською фазою із залученням авіації. Усі спільні заходи розгортатимуться в акваторії Чорного моря без контакту особового складу.

За словами командувача Військово-Морських Сил ЗС України контрадмірала Олексія Неїжпапи, основне призначення Sea Breeze – це підтримання стабільності й безпеки у Чорноморському регіоні. Тому головним завданням для морського компоненту навчань є відпрацювання операцій за стандартами Альянсу, що направлені на забезпечення миру та безпеки у кризовому регіоні.

"Передбачається, що у процесі навчань у морі кораблі країн-учасниць здійснюватимуть спільні тактичні маневрування, тренуватимуться з організації зв’язку, протимінних дій, передачі вантажів на ходу. Екіпажі кораблів та катерів відпрацюють питання взаємодії з тактичною та морською авіацією, проведуть низку навчань з протиповітряної, протикорабельної і протикатерної оборони на переході морем, відпрацюють завдання операцій з морського перехоплення та огляду судна-порушника. Крім того, виконають завдання з посилення охорони і оборони важливих об’єктів морської інфраструктури та морегосподарського комплексу", - зазначають у Міноборони.

Повідомляється також, що важливим випробуванням для військових моряків стане виконання бойових вправ артилерійських стрільб по морських і повітряних цілях, а також проведення навчань з боротьби за живучість та порятунку екіпажу корабля, що зазнав лиха у морі.

Міжнародні навчання триватимуть сім днів. У навчаннях запланована участь ракетного есмінця типу "Арлі Берк" USS Porter і патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США, а також кораблів постійної військово-морської групи НАТО, які вже прибули у Чорне море.

Усього до "Сі Бриз-2020" планується залучити близько 2 тисяч осіб із дев’яти країн, понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили тощо. Загалом у навчаннях, окрім України і США, візьмуть участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Нагадаємо, напередодні пресслужба командування 6-го флоту ВМС США повідомила, що есмінець класу Arleigh Burke Porter ВМС США 19 липня розпочав свій транзит у напрямку до Чорного моря для участі у міжнародних навчаннях Sea Breeze-2020.