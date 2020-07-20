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В Черном море стартовали украинские-американские учения Sea Breeze

В Черном море стартовали украинские-американские учения Sea Breeze

Киев  •  УНН

 • 19418 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Украинские-американские учения Sea Breeze-2020 начались в акватории Черного моря, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Украины.

Так, из-за пандемии коронавируса учения ограничатся только морской фазой с привлечением авиации. Все совместные мероприятия будут разворачиваться в акватории Черного моря без контакта личного состава.

По словам командующего ВМС ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы, основное назначение Sea Breeze - это поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Поэтому главной задачей для морского компонента учений является отработка операций по стандартам Альянса, направленных на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе.

"Предполагается, что в процессе учений в море корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться по организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу. Экипажи кораблей и катеров отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений с противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороны на переходе морем, отработают задачи операций по морскому перехвату и досмотру судна-нарушителя. Кроме того, выполнят задание по усилению охраны и обороны важных объектов морской инфраструктуры и морехозяйственного комплекса", - отмечают в Минобороны.

Сообщается также, что важным испытанием для военных моряков станет выполнение боевых упражнений артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также проведение учений по борьбе за живучесть и спасения экипажа корабля, потерпевшего бедствие в море.

Международные учения продлятся семь дней. В учениях запланировано участие ракетного эсминца типа "Арли Берк" USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море.

Всего в "Си Бриз-2020" планируется привлечь около 2 тысяч человек из девяти стран, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и тому подобное. Всего в учениях, кроме Украины и США, примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Напомним, накануне пресс-служба командования 6-го флота ВМС США сообщила, что эсминец класса Arleigh Burke Porter ВМС США 19 июля начал свой транзит в направлении Черного моря для участия в международных учениях Sea Breeze-2020.

Украинские Национальные Новости

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