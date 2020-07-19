Есмінець ВМС США прямує в Чорне море для навчань "Sea Breeze-2020"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Ракетний есмінець класу Arleigh Burke Porter ВМС США 19 липня розпочав свій транзит у напрямку до Чорного моря для участі в міжнародних навчаннях "Sea Breeze-2020". Про це повідомляє пресслужба командування Шостого флоту ВМС США, передає УНН.
Повідомляється, що це вже п'ятий американський корабель, який відвідав Чорне море з початку 2020 року.
"Повернення Портера в Чорне море підтверджує прихильність 6-го флоту США і ВМС США нашим союзникам і партнерам по НАТО. Наша участь у багатонаціональних навчаннях, таких як Sea Breeze, є реальним поданням рішучості США стосовно колективного захисту Європи", - заявив віце-адмірал Джин Блек, командувач 6-м флотом США.
Porter, поряд з літаком ВМС США P-8 з патрульної ескадрильї VP (47), братиме участь в меджународних навчаннях "Sea Breeze".
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що військові кораблі НАТО на чолі з іспанським фрегатом Álvaro de Bazán (F-101) середземноморської військово-морської групи флоту НАТО увійшли у води Чорного моря і готуються до навчань.