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Есмінець ВМС США прямує в Чорне море для навчань "Sea Breeze-2020"

Есмінець ВМС США прямує в Чорне море для навчань "Sea Breeze-2020"

Київ • УНН

 • 19370 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Ракетний есмінець класу Arleigh Burke Porter ВМС США 19 липня розпочав свій транзит у напрямку до Чорного моря для участі в міжнародних навчаннях "Sea Breeze-2020". Про це повідомляє пресслужба командування Шостого флоту ВМС США, передає УНН.

Повідомляється, що це вже п'ятий американський корабель, який відвідав Чорне море з початку 2020 року.

"Повернення Портера в Чорне море підтверджує прихильність 6-го флоту США і ВМС США нашим союзникам і партнерам по НАТО. Наша участь у багатонаціональних навчаннях, таких як Sea Breeze, є реальним поданням рішучості США стосовно колективного захисту Європи", - заявив віце-адмірал Джин Блек, командувач 6-м флотом США.

Porter, поряд з літаком ВМС США P-8 з патрульної ескадрильї VP (47), братиме участь в меджународних навчаннях "Sea Breeze".

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що військові кораблі НАТО на чолі з іспанським фрегатом Álvaro de Bazán (F-101) середземноморської військово-морської групи флоту НАТО увійшли у води Чорного моря і готуються до навчань.

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