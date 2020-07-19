Эсминец ВМС США направляется в Черное море для учений "Sea Breeze-2020"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 13308 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100278 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105161 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131414 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109907 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130169 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101866 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102540 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104381 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102036 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Эсминец ВМС США направляется в Черное море для учений "Sea Breeze-2020"

Эсминец ВМС США направляется в Черное море для учений "Sea Breeze-2020"

Киев  •  УНН

 • 19361 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Ракетный эсминец класса Arleigh Burke Porter ВМС США 19 июля начал свой транзит в направлении Черного моря для участия в международных учениях "Sea Breeze-2020". Об этом сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМС США, передает УНН.

Сообщается, что это уже пятый американский корабль, который посетил Черное море с начала 2020 года.

"Возвращение Портера в Черное море подтверждает приверженность 6-го флота США и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО. Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, является реальным представлением решимости США в отношении коллективной защиты Европы", - заявил вице-адмирал Джин Блэк, командующий 6-м флотом США.

Porter, рядом с самолетом ВМС США P-8 из патрульной эскадрильи VP (47), который будет участвовать в меджународних учениях "Sea Breeze".

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что военные корабли НАТО во главе с испанским фрегатом Álvaro de Bazán (F-101) средиземноморской военно-морской группы флота НАТО вошли в воды Черного моря и готовятся к учениям.

Украинские Национальные Новости

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