Корабли НАТО примут участие в учениях в Черном море и посетят Одессу

"Под руководством фрегата Álvaro de Bazán (F-101) Средиземноморская военно-морская группа Североатлантического альянса уже взяла курс на Черное море, где она примет участие в военно-морских маневрах, организованных Болгарией. Американский эсминец будет сопровождать их вместе с тремя другими болгарскими кораблями. Позже они посетят украинский город Одесса", - сообщает ABC.

Отмечается, что через 21 день, как предусмотрено международными договорами, группа кораблей покинет Черное море.

По словам капитана испанского флота Мануэля Агирре, группа кораблей планирует принять участие в нескольких учениях, в частности Sea Breeze и Sea Shield.

"Черное море является одним из природных районов развертывания группы SNMG-2 (вторая постоянная военно-морская группа НАТО - ред.), который она посещает как минимум два раза в год, поскольку три страны НАТО и две страны-партнеры имеют доступ к этому морю. Такое военно-морское присутствие является признаком сплоченности и солидарности между союзниками. Логично, что присутствие увеличилось после ситуации в Крыму в 2014 году, но всегда относимся с максимальным уважением к международным стандартам, которые регулируют присутствие военных кораблей в этом очень чувствительном и особом морском регионе. В Черном море мы надеемся прийти к относительно нормальной ситуации, учитывая, что существует нерешенный кризис между двумя прибрежными странами - Украиной и Россией, с последствиями в морской отрасли, которые влияют на свободу судоходства в некоторых районах этого моря", - добавил он.

Как сообщалось в УНН, на этой неделе стало известно, что группа из четырех кораблей постоянной противоминной группы НАТО вошла в акваторию Черного моря.