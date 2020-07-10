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Кораблі НАТО візьмуть участь у навчаннях в Чорному морі та відвідають Одесу

Кораблі НАТО візьмуть участь у навчаннях в Чорному морі та відвідають Одесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Військові кораблі НАТО на чолі з іспанським фрегатом Álvaro de Bazán (F-101) середземноморської військово-морської групи флоту НАТО увійшли у води Чорного моря і готуються до навчань. Також вони планують відвідати порт Одеси, передає УНН із посиланням на іспанське видання ABC.

"Під керівництвом фрегату Álvaro de Bazán (F-101) Середземноморська військово-морська група Північноатлантичного альянсу вже взяла курс на Чорне море, де вона візьме участь у військово-морських маневрах, організованих Болгарією. Американський есмінець буде супроводжувати їх разом з трьома іншими болгарськими кораблями. Пізніше вони відвідають українське місто Одеса", - повідомляє ABC.

Зазначається, що через 21 день, як передбачено міжнародними договорами, група кораблів покине Чорне море.

За словами капітана іспанського флоту Мануеля Агірре, група кораблів планує взяти участь у декількох навчаннях, зокрема Sea Breeze і Sea Shield.

"Чорне море є одним з природних районів розгортання групи SNMG-2 (2-а постійна військово-морська група НАТО - ред.), який вона відвідує як мінімум два рази на рік, оскільки три країни НАТО і дві країни-партнери мають доступ до цього моря. Така військово-морська присутність є ознакою згуртованості і солідарності між союзниками. Логічно, що присутність збільшилася після ситуації у Криму в 2014 році, але завжди ставимося з максимальною повагою до міжнародних стандартів, які регулюють присутність військових кораблів у цьому дуже чутливому і особливому морському регіоні. У Чорному морі ми сподіваємося прийти до відносно нормальної ситуації, враховуючи, що існує невирішена криза між двома прибережними країнами - Україною та Росією, з наслідками у морській галузі, які впливають на свободу судноплавства у деяких районах цього моря", - додав він.

Як повідомлялося в УНН, на цьому тижні стало відомо, що група із чотирьох кораблів постійної протимінної групи НАТО увійшла в акваторію Чорного моря.

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