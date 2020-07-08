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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 27272 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 41997 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 117142 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120938 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118598 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102939 просмотра

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Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Группа кораблей постоянной противоминной группы НАТО накануне вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко, передает УНН.

"07.07.2020 около 12:00 (по киевскому времени) в Черное море вошли корабли 2-й постоянной противоминной группы НАТО - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2", - написал он.

По словам Клименко, заход сделали:

  • турецкий тральщик TCG Amasra (М 266),
  • испанский - ESPS Tambre (М 33),
  • итальянский - ITS Gaeta (5554),
  • флагманский корабль группы - корабль снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470).

    • В России, в свою очередь, заявили, что силы Черноморского флота РФ отслеживают передвижения кораблей Альянса. "Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО в составе плавучей базы снабжения "Алиакмон" ВМС Греции (флагман), тральщиков искателей мин "Тамбре" ВМС Испании, "Гаэта" ВМС Италии, зашедшей 7 июля 2020 года в акваторию Черного моря", - цитирует ТАСС информацию Национального центра управления обороной РФ.

    Напомним, накануне ракетный эсминец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное.

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