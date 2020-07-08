Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Група кораблів постійної протимінної групи НАТО напередодні увійшла в акваторію Чорного моря. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко, передає УНН.
“07.07.2020 близько 12:00 (за київським часом) в Чорне море увійшли кораблі 2-й постійної протимінної групи НАТО — Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2”, — написав він.
За словами Клименка, захід зробили:
У Росії, своєю чергою, заявили, що сили Чорноморського флоту РФ відстежують пересування кораблів Альянсу. “Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до спостереження за діями постійної мінно-тральної групи сил першочергового задіяння НАТО в складі плавучої бази постачання ”Аліакмон“ ВМС Греції (флагман), тральщиків шукачів мін ”Тамбре“ ВМС Іспанії, ”Гаета“ ВМС Італії, що зайшла 7 липня 2020 року в акваторію Чорного моря”, - цитує ТАСС інформацію Національного центру управління обороною РФ.
Нагадаємо, напередодні ракетний есмінець класу Arleigh Burke Porter ВМС США почав перехід з Чорного моря в Середземне.