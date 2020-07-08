Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море

ukru
19 березня, 18:42 • 95248 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 135267 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 114824 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129239 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 133858 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123873 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 167980 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125806 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125412 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124286 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 74363 перегляди
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

00:24 • 28828 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 115244 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 89966 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 39903 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 108576 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 113415 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 105924 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 167980 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 127390 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 70599 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 76844 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 112335 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 130030 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 129028 перегляди
Актуальне
Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море

Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море

Київ • УНН

 • 19094 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Група кораблів постійної протимінної групи НАТО напередодні увійшла в акваторію Чорного моря. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко, передає УНН.

“07.07.2020 близько 12:00 (за київським часом) в Чорне море увійшли кораблі 2-й постійної протимінної групи НАТО — Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2”, — написав він.

За словами Клименка, захід зробили:

  • турецький тральщик TCG Amasra (М 266),
  • іспанський — ESPS Tambre (М 33),
  • італійський — ITS Gaeta (5554),
  • флагманський корабель групи — корабель постачання ВМС Греції HS Aliakmon (A-470).

    • У Росії, своєю чергою, заявили, що сили Чорноморського флоту РФ відстежують пересування кораблів Альянсу. “Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до спостереження за діями постійної мінно-тральної групи сил першочергового задіяння НАТО в складі плавучої бази постачання ”Аліакмон“ ВМС Греції (флагман), тральщиків шукачів мін ”Тамбре“ ВМС Іспанії, ”Гаета“ ВМС Італії, що зайшла 7 липня 2020 року в акваторію Чорного моря”, - цитує ТАСС інформацію Національного центру управління обороною РФ.

    Нагадаємо, напередодні ракетний есмінець класу Arleigh Burke Porter ВМС США почав перехід з Чорного моря в Середземне.

    Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    Політика

    Звернутися з питань розміщення реклами

    Tesla
    $237.65
    Brent
    $70.97
    Bitcoin
    $86,059.40
    S&P 500
    $5,688.65
    Газ TTF
    $43.36
    Золото
    $3,061.84
    Ethereum
    $2,034.32