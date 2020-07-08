Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море

“07.07.2020 близько 12:00 (за київським часом) в Чорне море увійшли кораблі 2-й постійної протимінної групи НАТО — Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2”, — написав він.

За словами Клименка, захід зробили:

турецький тральщик TCG Amasra (М 266),

іспанський — ESPS Tambre (М 33),

італійський — ITS Gaeta (5554),

флагманський корабель групи — корабель постачання ВМС Греції HS Aliakmon (A-470).

У Росії, своєю чергою, заявили, що сили Чорноморського флоту РФ відстежують пересування кораблів Альянсу. “Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до спостереження за діями постійної мінно-тральної групи сил першочергового задіяння НАТО в складі плавучої бази постачання ”Аліакмон“ ВМС Греції (флагман), тральщиків шукачів мін ”Тамбре“ ВМС Іспанії, ”Гаета“ ВМС Італії, що зайшла 7 липня 2020 року в акваторію Чорного моря”, - цитує ТАСС інформацію Національного центру управління обороною РФ.

Нагадаємо, напередодні ракетний есмінець класу Arleigh Burke Porter ВМС США почав перехід з Чорного моря в Середземне.