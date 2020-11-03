У влади США поки немає свідоцтв зовнішнього втручання у вибори

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Американська влада не виявила ніяких свідоцтв зовнішнього маніпулювання голосами на президентських виборах в США. Про це заявив в. о. міністра внутрішньої безпеки Чед Вулф, пише “Голос Америки”, передає УНН.

“У нас немає ніяких вказівок на те, що будь-якому іноземному суб’єкту вдалося скомпрометувати голоси на цих виборах або маніпулювати ними”, — сказав Вольф.

Відзначимо, що в США побоювання з приводу іноземного втручання у вибори 2020 року з’явилися після минулих виборів, коли російські хакери опублікували в інтернеті десятки тисяч електронних листів у спробі сприяти перемозі республіканця Дональда Трампа над демократом Хілларі Клінтон.

На загальних виборах у США, які стартували 3 листопада, крім президента, будуть обрані віце-президент, 35 сенаторів, всі 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року. Більш 100 млн американців з близько 240 млн виборців проголосували достроково на загальних виборах в США.

Як повідомляв УНН, чинний президент США республіканець Дональд Трамп неодноразово заявляв, що побоюється маніпуляцій і фальсифікацій в ході дострокового голосування, однак сам достроково проголосував на президентських виборах. Кандидат в президенти США Джо Байден також прийняв участь в достроковому голосуванні.

У день виборів президент США Дональд Трамп опублікував на сторінці в Twitter агітаційне відео, через кілька годин — своє відео опублікував кандидат від демократів Джо Байден.

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