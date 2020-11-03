У властей США пока нет свидетельств внешнего вмешательства в выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Американские власти не выявили никаких свидетельств внешнего манипулирования голосами на президентских выборах в США. Об этом заявил и. о. министра внутренней безопасности Чэд Вулф, пишет “Голос Америки”, передает УНН.
“У нас нет никаких указаний на то, что какому-либо иностранному субъекту удалось скомпрометировать голоса на этих выборах или манипулировать ними”, — сказал Вольф.
Отметим, что в США опасения по поводу иностранного вмешательства в выборы 2020 года возникли после прошлых выборов, когда российские хакеры опубликовали в интернете десятки тысяч электронных писем в попытке способствовать победе республиканца Дональда Трампа над демократом Хиллари Клинтон.
На всеобщих выборах в США, которые стартовали 3 ноября, помимо президента, будут избраны вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года. Более 100 млн американцев из около 240 млн избирателей проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США.
Как сообщал УНН, действующий президент США республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял, что опасается манипуляций и фальсификаций в ходе досрочного голосования, однако сам досрочно проголосовал на президентских выборах. Кандидат в президенты США Джо Байден также принял участие в досрочном голосовании.
В день выборов президент США Дональд Трамп опубликовал на странице в Twitter агитационное видео, спустя несколько часов — свое видео опубликовал кандидат от демократов Джо Байден.