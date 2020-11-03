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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 08:59 • 102880 просмотра

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У властей США пока нет свидетельств внешнего вмешательства в выборы

У властей США пока нет свидетельств внешнего вмешательства в выборы

Киев  •  УНН

 • 11826 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Американские власти не выявили никаких свидетельств внешнего манипулирования голосами на президентских выборах в США. Об этом заявил и. о. министра внутренней безопасности Чэд Вулф, пишет “Голос Америки”, передает УНН.

“У нас нет никаких указаний на то, что какому-либо иностранному субъекту удалось скомпрометировать голоса на этих выборах или манипулировать ними”, — сказал Вольф.

Отметим, что в США опасения по поводу иностранного вмешательства в выборы 2020 года возникли после прошлых выборов, когда российские хакеры опубликовали в интернете десятки тысяч электронных писем в попытке способствовать победе республиканца Дональда Трампа над демократом Хиллари Клинтон. 

На всеобщих выборах в США, которые стартовали 3 ноября, помимо президента, будут избраны вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года. Более 100 млн американцев из около 240 млн избирателей проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США.

Как сообщал УНН, действующий президент США республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял, что опасается манипуляций и фальсификаций в ходе досрочного голосования, однако сам досрочно проголосовал на президентских выборах. Кандидат в президенты США Джо Байден также принял участие в досрочном голосовании.

В день выборов президент США Дональд Трамп опубликовал на странице в Twitter агитационное видео, спустя несколько часов — свое видео опубликовал кандидат от демократов Джо Байден.

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