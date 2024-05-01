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У Туреччині затримали 41 людину за підозрою у зв'язках з "Ісламською державою"

У Туреччині затримали 41 людину за підозрою у зв'язках з "Ісламською державою"

Київ • УНН

 • 15662 перегляди

Турецька влада затримала 41 людину за підозрою у зв'язках з "Ісламською державою" у межах широкомасштабної операції в 12 провінціях.

Турецька влада затримала 41 людину, підозрювану у зв'язках з угрупованням "Ісламська держава" під час масштабної операції повідомив у середу міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая в соціальній мережі X, пише УНН.

Деталі

"41 підозрюваних спіймано під час операції "Bozdoğan-34", проведеної проти терористичної організації "ІД" в 12 провінціях", - написав міністр.

 З його слів, під координацією Головного управління безпеки та розвідувального управління та Департаменту боротьби з тероризмом були затримання у результаті операцій, проведених провінційними відділами поліції проти терористичної організації "ІД" в 12 провінціях, включаючи Болу, Ескішехір, Стамбул, Кіріккале, Кіліс, Коджаелі, Невшехір, Сакар'я, Ґазіантеп, Шанлиурфа, Дюздже та Маніса.

Також у результаті операцій, з його слів, вилучено велику кількість цифрових матеріалів та велику кількість іноземної валюти та турецьких лір, а також знайдено неліцензовану зброю.

Нагадаємо

У квітні Туреччина затримала 36 підозрюваних у кількох містах за підозрою у зв'язках з "ІД", зокрема у фінансуванні, постачанні медикаментів, володінні нелегальною зброєю та документами.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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