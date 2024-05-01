В Турции задержали 41 человека по подозрению в связях с "Исламским государством"

Турецкие власти задержали 41 человека, подозреваемого в связях с группировкой "Исламское государство", во время масштабной операции, сообщил в среду министр внутренних дел Али Йерликая в социальной сети X, пишет УНН.

Детали

"41 подозреваемый пойман во время операции "Bozdoğan-34", проведенной против террористической организации "ИГ" в 12 провинциях", - написал министр.

По его словам, под координацией Главного управления безопасности и разведывательного управления и Департамента борьбы с терроризмом были задержания в результате операций, проведённых провинциальными отделами полиции против террористической организации "ИГ" в 12 провинциях, включая Болу, Эскишехир, Стамбул, Кириккале, Килис, Коджаэли, Невшехир, Сакарья, Газиантеп, Шанлыурфа, Дюздже и Маниса.

Также в результате операций, по его словам, изъято большое количество цифровых материалов и большое количество иностранной валюты и турецких лир, а также найдено нелицензированное оружие.

Напомним

В апреле Турция задержала 36 подозреваемых в нескольких городах по подозрению в связях с "ИГ", в частности в финансировании, поставке медикаментов, владении нелегальным оружием и документами.