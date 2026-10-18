У центрі Брюсселя молодь влаштувала заворушення: близько 10 затриманих
Київ • УНН
У Брюсселі молоді люди пошкоджували майно, палили баки й авто, поліція застосувала газ і водомети. Затримано близько 10 людей.
У центрі Брюсселя напередодні спалахнули заворушення за участю молоді. Протестувальники пошкоджували майно, палили сміттєві баки й автомобілі, поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. Про це повідомляє Le Soir, інформує УНН.
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Зазначається, що новий заклик до зібрання було оголошено на цю суботу після зіткнень між поліцією та молоддю 9 жовтня під час профспілкової демонстрації.
У центрі Брюсселя демонстранти завдали шкоди бульвару Лемонньє. ... Офіс брюссельського відділення Соціалістичної партії було атаковано, його вікна були розбиті. Було підпалено кілька сміттєвих баків, пошкоджено будівельну техніку, авто було перекинуто на дах. Брюссельська поліція застосувала сльозогінний газ і почала розганяти протестувальників
Вказується, що правоохоронці затримали близько 10 людей. Серед учасників протестів було багато неповнолітніх.
Нагадаємо
Минулого тижня сотні студентів, натхненні, зокрема, хвилею протестів у сфері освіти в сусідній Франції, вийшли на вулиці бельгійського міста Льєж. Місцеві ЗМІ повідомляли про понад 100 затриманих.
У Франції понад пів мільйона людей вийшли на протести - палали авто та ратуша17.10.26, 23:31 • 12734 перегляди