В центре Брюсселя молодёжь устроила беспорядки: около 10 задержанных

В центре Брюсселя накануне вспыхнули беспорядки с участием молодежи. Протестующие повреждали имущество, поджигали мусорные баки и автомобили, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Об этом сообщает Le Soir, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что новый призыв к собранию был объявлен на эту субботу после столкновений между полицией и молодежью 9 октября во время профсоюзной демонстрации.

В центре Брюсселя демонстранты нанесли ущерб бульвару Лемонье. ... Офис брюссельского отделения Социалистической партии подвергся нападению, его окна были разбиты. Были подожжены несколько мусорных баков, повреждена строительная техника, автомобиль был перевернут на крышу. Брюссельская полиция применила слезоточивый газ и начала разгонять протестующих - говорится в статье.

Указывается, что правоохранители задержали около 10 человек. Среди участников протестов было много несовершеннолетних.

Напомним

На прошлой неделе сотни студентов, вдохновленные, в частности, волной протестов в сфере образования в соседней Франции, вышли на улицы бельгийского города Льеж. Местные СМИ сообщали о более чем 100 задержанных.

Во Франции более полумиллиона человек вышли на протесты — горели автомобили и мэрия