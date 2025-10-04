У Тбілісі після сутичок відкрили кримінальні справи: постраждали 14 поліцейських
Міністерство внутрішніх справ Грузії відкрило кримінальні справи за кількома статтями Кримінального кодексу після подій біля президентського палацу в Тбілісі. Внаслідок протестів постраждали 14 поліцейських, один із них у тяжкому стані.
Міністерство внутрішніх справ Грузії відкрило кримінальні справи після подій біля президентського палацу в Тбілісі. У результаті протестів постраждали 14 поліцейських, один із них у тяжкому стані.
Деталі
Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про відкриття кримінального провадження за кількома статтями Кримінального кодексу після подій біля президентського палацу в Тбілісі.
Справи стосуються:
- нападу на поліцейських;
- закликів до насильницької зміни конституційного ладу або повалення влади;
- пошкодження чи знищення майна;
- організації та участі в груповому насильстві;
- спроби захоплення чи блокування стратегічних об’єктів.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Александра Дарахвелідзе, унаслідок дій учасників протесту постраждали 14 співробітників МВС. Один із них перебуває у тяжкому стані.
Нагадаємо
У Тбілісі під час муніципальних виборів проходить багатолюдна акція протесту, організована оперним співаком Паатою Бурчуладзе. Протестувальники виступають проти легітимності уряду партії "Грузинська мрія", до них приєдналися вісім опозиційних партій, які бойкотують вибори.
