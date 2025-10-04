$41.280.00
4 октября, 08:29 • 25136 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 69827 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 74763 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 84859 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 106577 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 86411 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 43074 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 52524 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35010 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 22205 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
В Тбилиси после столкновений возбуждены уголовные дела: пострадали 14 полицейских

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса после событий у президентского дворца в Тбилиси. В результате протестов пострадали 14 полицейских, один из них в тяжелом состоянии.

В Тбилиси после столкновений возбуждены уголовные дела: пострадали 14 полицейских

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовные дела после событий у президентского дворца в Тбилиси. В результате протестов пострадали 14 полицейских, один из них в тяжелом состоянии. Об этом информирует Радио Свобода со ссылкой на Эхо Кавказа, передает УНН.

Подробности

Министерство внутренних дел Грузии сообщило об открытии уголовного производства по нескольким статьям Уголовного кодекса после событий у президентского дворца в Тбилиси.

Дела касаются:

  • нападения на полицейских;
    • призывов к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;
      • повреждения или уничтожения имущества;
        • организации и участия в групповом насилии;
          • попытки захвата или блокирования стратегических объектов.

            По словам заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, в результате действий участников протеста пострадали 14 сотрудников МВД. Один из них находится в тяжелом состоянии.

            Напомним

            В Тбилиси во время муниципальных выборов проходит многолюдная акция протеста, организованная оперным певцом Паатой Бурчуладзе. Протестующие выступают против легитимности правительства партии "Грузинская мечта", к ним присоединились восемь оппозиционных партий, бойкотирующих выборы.  

            Протестующие в Тбилиси пытались захватить президентский дворец04.10.25, 18:58 • 2568 просмотров

            Вита Зеленецкая

