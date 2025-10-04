В Тбилиси после столкновений возбуждены уголовные дела: пострадали 14 полицейских

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовные дела после событий у президентского дворца в Тбилиси. В результате протестов пострадали 14 полицейских, один из них в тяжелом состоянии. Об этом информирует Радио Свобода со ссылкой на Эхо Кавказа, передает УНН.

Подробности

Министерство внутренних дел Грузии сообщило об открытии уголовного производства по нескольким статьям Уголовного кодекса после событий у президентского дворца в Тбилиси.

Дела касаются:

нападения на полицейских;

призывов к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;

повреждения или уничтожения имущества;

организации и участия в групповом насилии;

попытки захвата или блокирования стратегических объектов.

По словам заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, в результате действий участников протеста пострадали 14 сотрудников МВД. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним

В Тбилиси во время муниципальных выборов проходит многолюдная акция протеста, организованная оперным певцом Паатой Бурчуладзе. Протестующие выступают против легитимности правительства партии "Грузинская мечта", к ним присоединились восемь оппозиционных партий, бойкотирующих выборы.

