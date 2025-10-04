Протестующие в Тбилиси пытались захватить президентский дворец
В Тбилиси участники оппозиционной акции попытались захватить президентский дворец Орбелиани, проникнув во двор здания. Спецназ применил перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет, есть пострадавшие и задержанные.
В Тбилиси участники оппозиционной акции попытались захватить президентский дворец Орбелиани. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.
Подробности
Часть протестующих проникла во двор здания – его забор фактически снесен.
Силовики, вероятно, не были готовы к первой попытке штурма здания. Далее на месте были мобилизованы дополнительные силы спецназа.
На месте происходят столкновения демонстрантов и полиции. Есть пострадавшие и задержанные.
Как сообщают "Новости-Грузия", вскоре после этого несколько десятков человек пошли к президентской резиденции на улице Антонели и прорвались во двор. Из помещения вышли представители спецназа и применили слезоточивый газ.
Ранее организатор акции, оперный певец и оппозиционный политик Паата Бурчуладзе зачитал на митинге на площади Свободы декларацию, за которую проголосовали участники протеста. Она состоит из трех пунктов:
- Власть принадлежит грузинскому народу.
- Так называемая власть утратила легитимность в конституционном порядке, поэтому ее полномочия прекращены.
- Национальное собрание объявляет о мирном переходном периоде, который обеспечит – мирное возвращение власти в руки народа; освобождение демократических институтов; немедленное возобновление диалога о вступлении в Европейский союз; защиту безопасности и мира в стране.
Затем Муртаз Зоделава, один из представителей "Национального движения", заявил: "Мужская сила сегодня начнет действовать – мы, мужская сила, выйдем на сторону Бараташвили и потребуем ключей от президентского дворца. Это будет первый шаг".
Пятый президент страны Саломе Зурабишвили не поддержала действия части оппозиции.
"Эту пародию на захват президентского дворца может устроить только режим, чтобы дискредитировать 310-дневный мирный протест грузинского народа. Как легитимный президент, я официально отвергаю это и продолжаю стоять вместе с моим народом мирно, пока мы не достигнем проведения новых выборов", - заявила Зурабишвили.
Напомним
В Тбилиси во время муниципальных выборов проходит многолюдная акция протеста, организованная оперным певцом Паатой Бурчуладзе. Протестующие выступают против легитимности правительства партии "Грузинская мечта", к ним присоединились восемь оппозиционных партий, бойкотирующих выборы.