4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Протестувальники в Тбілісі намагалися захопити президентський палац

Київ • УНН

 • 1224 перегляди

У Тбілісі учасники опозиційної акції спробували захопити президентський палац Орбеліані, проникнувши у двір будівлі. Спецназ застосував перцевий спрей, сльозогінний газ та водомет, є постраждалі та затримані.

Протестувальники в Тбілісі намагалися захопити президентський палац

У Тбілісі учасники опозиційної акції спробували захопити президентський палац Орбеліані. Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише УНН.

Деталі

Частина протестувальників проникла у двір будівлі – її паркан фактично знесено.

Силовики, ймовірно, не були готові до першої спроби штурму будівлі. Далі на місці було мобілізовано додаткові сили спецназу.

На місці відбуваються сутички демонстрантів та поліції. Є постраждалі та затримані.

Як повідомляють "Новости-Грузия" невдовзі після того кілька десятків людей пішли до президентської резиденції на вулиці Антонелі і прорвалася у двір. З приміщення вийшли представники спецназу і застосували сльозогінний газ.

Раніше організатор акції, оперний співак та опозиційний політик Паата Бурчуладзе зачитав на мітингу на площі Свободи декларацію, за яку проголосували учасники протесту. Вона складається з трьох пунктів:

  • Влада належить грузинському народові.
    • Так звана влада втратила легітимність у конституційному порядку, тому її повноваження припинено.
      • Національні збори оголошують про мирний перехідний період, який забезпечить – мирне повернення влади до рук народу; визволення демократичних інститутів; негайне відновлення діалогу щодо вступу до Європейського союзу; захист безпеки та миру в країні.

        Потім Муртаз Зоделава, один із представників "Національного руху", заявив: "Чоловіча сила сьогодні почне діяти – ми, чоловіча сила, вийдемо на бік Бараташвілі та вимагатимемо ключів від президентського палацу. Це буде перший крок".

        П'ятий президент країни Саломе Зурабішвілі не підтримала дії частини опозиції.

        "Цю пародію на захоплення президентського палацу може влаштувати лише режим, щоб дискредитувати 310-денний мирний протест грузинського народу. Як легітимний президент, я офіційно відкидаю це і продовжую стояти разом із моїм народом мирно, поки ми не досягнемо проведення нових виборів", - заявила Зурабішвілі.

        Нагадаємо

        У Тбілісі під час муніципальних виборів проходить багатолюдна акція протесту, організована оперним співаком Паатою Бурчуладзе. Протестувальники виступають проти легітимності уряду партії "Грузинська мрія", до них приєдналися вісім опозиційних партій, які бойкотують вибори.

        Ольга Розгон

        СуспільствоПолітика
        Радіо Свобода
        Тбілісі
        Європейський Союз