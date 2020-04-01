У світі відзначають Міжнародний день птахів

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні, 1 квітня, у всьому світі відзначають Міжнародний день птахів — свято під егідою ЮНЕСКО, повідомляє УНН.

1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. Водночас цей день птахи починають повертатися з вирію. Хоча останніми роками світ змінюється. Зміна клімату впливає на перелітних птахів.

Як розповів кореспондентові УНН, орнітолог з Інституту зоології НАНУ в Києві Геннадій Фесенко, деякі перелітні птахи, не відлітали в теплі краї через м’який клімат цієї зими. Наприклад, білощокого крячока, який зимує в Африці бачили біля Дунаю.

"Перелітним птахам було досить комфортно зимувати. Спостерігали більше на півдні тих птахів, яких у нас взимку ніколи не бувало. Наприклад, такий невеликий птах як білощокий крячок — це родич мартинових. Вони зимують, як правило в Африці, далеко відлітають, а в цьому році декілька птахів бачили біля Дунаю, придунайських озерах",- розповів Фесенко.

За його словами, в першій декаді березня в південних районах бачили одуда, який зазвичай прилітає в кінці березня на південь, а на північ в середині квітня.

Метою Міжнародного дня птахів є привернення уваги до проблеми збереження пташиного світу. Птахи живуть по всій планеті, вони беруть активну участь у багатьох біологічних процесах. Особливу користь птахи приносять сільському господарству, знищуючи комах-шкідників, гризунів.

Однак, вплив людини, на птахів радше негативний. За останні сто років вимерла ціла низка видів пташок.

У Міжнародний день птахів пропонуємо згадати, види які вимерли протягом 100 років через діяльність людини та недбале ставлення до навколишнього середовища.

Мандрівний голуб — 1914 р.

Голуби населяли Північну Америку. Вони вимерли внаслідок значного вирубування лісів і промислового забою цих птахів для потреб харчової індустрії.

Тетерук вересовий — 1932 р.

Тетеруки вересові були поширені на рівнинах Нової Англії до 1932 року і були розміром з курку. На них нападали яструби та інші хижі птахи. Люди завозили з собою тяжкі пташині інфекційні хвороби, які винищували тетерів, а також харчувалися ними.

Папуга каролінський — 1939 р.

Мешкав у Північній Америці від Північної Дакоти до Міссісіпі та Флориди. Був єдиним представником папугових на північноамериканському континенті. Основні причини вимирання: полювання (заради їжі, захисту сільськогосподарських культур, птахоловства і виготовлення дамських капелюхів), вирубування лісів (особливо долин).

Канарський чорний кулик-сорока — 1994 р.

Цих птахів погубило винищення їх основного корму — молюсків. Птахи загинули від голоду. Останній раз живих Канарських чорних куликів-сорок бачили в 1980-х.

Маріанський крижень — 2004 р.

Жила лише на трьох островах Тихого океану, включаючи Гуам. Вимерла через осушення боліт для потреб сільського господарства після Другої світової війни.

Алаотранская поганка — 2010 р.

Маленька озерна пташка мешкала на острові Мадагаскар на одному озері Алаотра. Вони харчувалися тільки місцевою рибою, яка загинула після заселення туди людиною нових видів риб. Також поганок активно винищували браконьєри.