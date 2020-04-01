В мире отмечают Международный день птиц

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня, 1 апреля, во всем мире отмечают Международный день птиц - праздник под эгидой ЮНЕСКО, сообщает УНН.

1 апреля 1906 была подписана Международная конвенция по охране птиц. В то же время этот день птицы начинают возвращаться из теплых краев. Хотя в последние годы мир меняется. Изменение климата влияет и на перелетных птиц.

Как рассказал корреспонденту УНН, орнитолог из Института зоологии НАН Укрианы Геннадий Фесенко, некоторые перелетные птицы, не улетали в теплые края из-за мягкого климата этой зимой. Например, белощекая крачка, которая зимует в Африке видели у Дуная.

"Перелетным птицы было достаточно комфортно зимовать. Наблюдали больше на юге тех птиц, которых у нас зимой никогда не бывало. Например, такая небольшая птица как белощекая крачка - это родственник мартыновых. Они зимуют, как правило, в Африке, далеко улетают, а в этом году несколько птиц видели у Дуная, придунайских озерах", - рассказал Фесенко.

По его словам, в первой декаде марта в южных районах видели удода, который обычно прилетает в конце марта на юг, а на север в середине апреля.

Целью Международного дня птиц является привлечение внимания к проблеме сохранения птичьего мира. Птицы живут по всей планете, они активно участвуют во многих биологических процессах. Особую пользу птицы приносят сельскому хозяйству, уничтожая насекомых-вредителей, грызунов.

Однако, влияние человека на птиц скорее отрицательное. За последние сто лет вымер целый ряд видов птиц.

В Международный день птиц предлагаем вспомнить, виды которые вымерли в течение 100 лет из-за деятельности человека и небрежного отношения к окружающей среде.

Странствующий голубь - 1914 год

Голуби населяли Северную Америку. Они вымерли вследствие значительного вырубка лесов и промышленного забоя этих птиц для нужд пищевой промышленности.

Тетерев вересковый - 1932 год

Тетерева вересковые были распространены на равнинах Новой Англии до 1932 года и были размером с курицу. На них нападали ястребы и другие хищные птицы. Люди завозили с собой тяжелые птичьи инфекционные болезни, которые истребляли тетерев, а также питались ими.

Попугай каролинский - 1939 год

Жил в Северной Америке от Северной Дакоты до Миссисипи и Флориды. Был единственным представителем попугаевых на североамериканском континенте. Основные причины вымирания: охота (ради пищи, защиты сельскохозяйственных культур, птахоловства и изготовление дамских шляп), вырубка лесов (особенно долин).

Канарский черный кулик-сорока - 1994 год

Этих птиц погубило уничтожения их основного корма - моллюсков. Птицы погибли от голода. Последний раз живых Канарских черных куликов-сорок видели в 1980-х.

Марианская кряква - 2004 год

Жила лишь на трех островах Тихого океана, включая Гуам. Вымерла из-за осушения болот для нужд сельского хозяйства после Второй мировой войны.

Алаотранская поганка - 2010 год

Маленькая озерная птичка жила на острове Мадагаскар на одном озере Алаотра. Она питалась только местной рыбой, которая погибла после заселения туда человеком новых видов рыб. Также поганок активно истребляли браконьеры.