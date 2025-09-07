У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА

У ніч проти 7 вересня у Києві чутно вибухи, працює ППО по ворожих цілях. В одному з районів столиці зафіксовано наслідки ворожої атаки: горять автомобілі. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.

У Святошинському районі фіксуємо наслідки ворожої атаки. Повідомляють про займання автомобілів на парковці. З ситуацією працюють вогнеборці - йдеться у дописі чиновника.

"Ворожа атака триває. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою!", - попередив Ткаченко.

Нагадаємо

З початку вересня росія застосувала понад 1300 БпЛА, майже 900 авіабомб та до 50 ракет проти України. Президент Зеленський закликав посилити санкції та постачання зброї для України.