Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 30017 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 52700 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 49203 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 42910 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 49268 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 60021 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 35271 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 42821 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 46451 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Вночі 7 вересня у Києві чули вибухи, працювала ППО. У Святошинському районі зафіксовано займання автомобілів на парковці.

У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА

У ніч проти 7 вересня у Києві чутно вибухи, працює ППО по ворожих цілях. В одному з районів столиці зафіксовано наслідки ворожої атаки: горять автомобілі. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.  

У Святошинському районі фіксуємо наслідки ворожої атаки. Повідомляють про займання автомобілів на парковці. З ситуацією працюють вогнеборці

- йдеться у дописі чиновника.

"Ворожа атака триває. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою!", - попередив Ткаченко.

Нагадаємо

З початку вересня росія застосувала понад 1300 БпЛА, майже 900 авіабомб та до 50 ракет проти України. Президент Зеленський закликав посилити санкції та постачання зброї для України.

