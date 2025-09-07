$41.350.00
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
В Святошинском районе Киева в результате атаки РФ горят автомобили на парковке - КГВА

Киев • УНН

 • 2986 просмотра

Ночью 7 сентября в Киеве слышали взрывы, работала ПВО. В Святошинском районе зафиксировано возгорание автомобилей на парковке.

В Святошинском районе Киева в результате атаки РФ горят автомобили на парковке - КГВА

В ночь на 7 сентября в Киеве слышны взрывы, работает ПВО по вражеским целям. В одном из районов столицы зафиксированы последствия вражеской атаки: горят автомобили. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.  

В Святошинском районе фиксируем последствия вражеской атаки. Сообщают о возгорании автомобилей на парковке. С ситуацией работают пожарные

- говорится в сообщении чиновника.

"Вражеская атака продолжается. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя!", - предупредил Ткаченко.

Напомним

С начала сентября Россия применила более 1300 БПЛА, почти 900 авиабомб и до 50 ракет против Украины. Президент Зеленский призвал усилить санкции и поставки оружия для Украины.

