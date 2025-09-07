В Святошинском районе Киева в результате атаки РФ горят автомобили на парковке - КГВА

В ночь на 7 сентября в Киеве слышны взрывы, работает ПВО по вражеским целям. В одном из районов столицы зафиксированы последствия вражеской атаки: горят автомобили. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

В Святошинском районе фиксируем последствия вражеской атаки. Сообщают о возгорании автомобилей на парковке. С ситуацией работают пожарные - говорится в сообщении чиновника.

"Вражеская атака продолжается. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя!", - предупредил Ткаченко.

Напомним

С начала сентября Россия применила более 1300 БПЛА, почти 900 авиабомб и до 50 ракет против Украины. Президент Зеленский призвал усилить санкции и поставки оружия для Украины.