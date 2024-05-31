У Сумській області зона евакуації розширилася до 10 км через російські обстріли - голова ОВА
Київ • УНН
У Сумській області через триваючі обстріли зона евакуації мирних жителів була розширена до 10-кілометрів від кордону з росією.
У Сумській області евакуацію розширили на 10-кілометрову зону. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Сумської ОВА Володимир Артюх, передає кореспондент УНН.
Деталі
У прикордонних громадах Сумщини через обстріли продовжується евакуація цивільного населення.
Геноцид з боку ворога продовжується, у прикордонних громадах розширюємо евакуацію з 5-кілометрової зони на 10-кілометрову зону
Він нагадав, що протяжність кордону з росією в області складає 560 км. За його словами, уздовж кордону вже 27 населених пунктів, з яких евакуювали майже усіх жителів.
Нагадаємо
За добу окупанти 14 разів обстрілювали Сумську область, у результаті чого в різних населених пунктах прогриміло 52 вибухи.
Зону евакуації сімей з дітьми вирішили розширити на Донеччині29.05.24, 14:45 • 13894 перегляди