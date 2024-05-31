В Сумской области зона эвакуации расширилась до 10 км из-за российских обстрелов - глава ОВА

В Сумской области эвакуацию расширили на 10-километровую зону. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Сумской ОВА Владимир Артюх, передает корреспондент УНН.

Детали

В приграничных общинах Сумщины из-за обстрелов продолжается эвакуация гражданского населения.

Геноцид со стороны врага продолжается, в приграничных общинах расширяем эвакуацию из 5-километровой зоны на 10-километровую зону - сказал Артюх.

Он напомнил, что протяженность границы с россией в области составляет 560 км. По его словам, вдоль границы уже 27 населенных пунктов, из которых эвакуировали почти всех жителей.

Напомним

За сутки оккупанты 14 раз обстреливали Сумскую область, в результате чего в разных населенных пунктах прогремело 52 взрыва.

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