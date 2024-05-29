Зону эвакуации семей с детьми решили расширить в Донецкой области

В Донецкой области приняли решение об эвакуации семей с детьми из нескольких населенных пунктов, включая Лиман и шесть сел и поселков, решение должен согласовать Координационный штаб, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

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"Важное решение об эвакуации семей с детьми из некоторых населенных пунктов области приняли сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. В частности, необходимо вывезти детей из Лимана, сел Липовое, Новое, Карповка, Пруды Лиманской ТГ, села Прогресс Гродовской ТГ и поселка Заря Ильиновской ТГ. Теперь должны получить согласование от Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", - указал Филашкин в Telegram.

Он подчеркнул, что нужно понимание, "какие силы будут привлекаться к эвакуации населения в случае необходимости, насколько мы к этому готовы, и каким образом будет организовано взаимодействие". Он поручил руководителям ВА определить заранее маршруты эвакуации и наличие транзитных хабов.

Также напомнил, что на прошлой неделе в регионе остановили работу образовательных консультационных пунктов для школьников, детских спортивных секций и кружков. "Этот вопрос руководители ВА должны держать на контроле", - отметил глава ОВА.

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