Зону эвакуации семей с детьми решили расширить в Донецкой области

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
polshaПольша
Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  64939 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  61176 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  88250 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  83151 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  102667 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101481 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  124822 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120042 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118375 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111207 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Новости по теме
Зону эвакуации семей с детьми решили расширить в Донецкой области

Зону эвакуации семей с детьми решили расширить в Донецкой области

  •  4974 просмотра
80 тыс. военнообязанных обновили свои военно-учетные данные через ЦПАУ-Минобороны

80 тыс. военнообязанных обновили свои военно-учетные данные через ЦПАУ-Минобороны

  •  4940 просмотра
В Украине чаще всего закрывают бизнес аграрии и юридические компании: что стало причиной

В Украине чаще всего закрывают бизнес аграрии и юридические компании: что стало причиной

  •  5778 просмотра
В каждой области Украины будет центр рекрутинга

В каждой области Украины будет центр рекрутинга

  •  7748 просмотра
В Брюсселе провели обыски у сотрудника Европарламента по делу о российской пропаганде

В Брюсселе провели обыски у сотрудника Европарламента по делу о российской пропаганде

  •  6640 просмотра
Генштаб: более 40 боестолкновений на фронте с начала суток, более половины - на Купянском и Покровском направлениях

Генштаб: более 40 боестолкновений на фронте с начала суток, более половины - на Купянском и Покровском направлениях

  •  7476 просмотра
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

  •  36684 просмотра
Только 4 страны передали Чехии средства на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Только 4 страны передали Чехии средства на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

  •  8654 просмотра
россияне с дрона атаковали гражданских в Новодмитровке Херсонской области, есть раненые

россияне с дрона атаковали гражданских в Новодмитровке Херсонской области, есть раненые

  •  7719 просмотра
Поджег электроподстанции в Одесской области: задержан европейец, работавший на фсб

Поджег электроподстанции в Одесской области: задержан европейец, работавший на фсб

  •  7509 просмотра

Популярные

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  115928 просмотра
путин пригрозил Западу последствиями в случае разрешения бить Украине по рф иностранным оружием

путин пригрозил Западу последствиями в случае разрешения бить Украине по рф иностранным оружием

  •  54238 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  133689 просмотра
В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

  •  120760 просмотра
День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

  •  127175 просмотра

Публикации

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

  •  46884 просмотра
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  115928 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  133689 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

28 мая 2024, 07:13  •  174139 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  173329 просмотра

Зону эвакуации семей с детьми решили расширить в Донецкой области

В Донецкой области приняли решение о евакуации семей с детьми из нескольких населенных пунктов, включая Лиман и шесть сел и поселков, решение должен согласовать координационный штаб.

Общество •   •  4974 просмотра
Зону эвакуации семей с детьми решили расширить в Донецкой области

80 тыс. военнообязанных обновили свои военно-учетные данные через ЦПАУ-Минобороны

Более 80 000 украинских призывников, военнообязанных и резервистов обновили свои военные удостоверения через центр предоставления административных услуг, который является вторым по популярности сервисом для обновления таких данных.

Общество •   •  4940 просмотра
80 тыс. военнообязанных обновили свои военно-учетные данные через ЦПАУ-Минобороны

В Украине чаще всего закрывают бизнес аграрии и юридические компании: что стало причиной

С начала полномасштабного вторжения возросло количество закрытия бизнеса в юридической сфере и аграрных предприятий. Наибольшие же уровни закрытия бизнеса зафиксированы в Киеве и области, Днепропетровской, Львовской, а также Одесской, Запорожской и Киевской областях

Экономика •   •  5778 просмотра
В Украине чаще всего закрывают бизнес аграрии и юридические компании: что стало причиной

В каждой области Украины будет центр рекрутинга

В каждом регионе Украины будет по крайней мере один центр вербовки в украинскую армию, с возможностью создания дополнительных центров в зависимости от демографических факторов и сотрудничества с местными властями.

Общество •   •  7748 просмотра
В каждой области Украины будет центр рекрутинга

В Брюсселе провели обыски у сотрудника Европарламента по делу о российской пропаганде

В Брюсселе следователи провели обыск в доме и офисе помощника депутата Европейского парламента, подозреваемого в том, что он сыграл значительную роль в распространении российской пропаганды перед выборами в Европарламент.

Новости Мира •   •  6640 просмотра
В Брюсселе провели обыски у сотрудника Европарламента по делу о российской пропаганде

Генштаб: более 40 боестолкновений на фронте с начала суток, более половины - на Купянском и Покровском направлениях

С начала суток на фронтах российско-украинской войны произошло более 40 боевых столкновений, наибольшая активность врага наблюдалась на Купянском и Покровском направлениях.

Война •   •  7476 просмотра
Генштаб: более 40 боестолкновений на фронте с начала суток, более половины - на Купянском и Покровском направлениях

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Территориальное управление БЭБ в Одесской области расследует уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах четырьмя компаниями, входящими в структуру GNT Group, бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко.

публикации •   •  36684 просмотра
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Только 4 страны передали Чехии средства на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Лишь несколько стран направили деньги в Чехию на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины, несмотря на то, что к инициативе присоединились 18 стран. Прага призвала партнеров выполнить свои финансовые обязательства.

политика •   •  8654 просмотра
Только 4 страны передали Чехии средства на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

россияне с дрона атаковали гражданских в Новодмитровке Херсонской области, есть раненые

В Новодмитровке Херсонской области двое мужчин в возрасте 28 и 50 лет были ранены взрывчаткой, сброшенной с российского беспилотника.

Война •   •  7719 просмотра
россияне с дрона атаковали гражданских в Новодмитровке Херсонской области, есть раненые

Поджег электроподстанции в Одесской области: задержан европейец, работавший на фсб

Гражданин Европы, работающий на фсб россии, был задержан за поджог электрических подстанций в Одесской области, пытаясь обесточить сотни зданий и критически важные объекты инфраструктуры.

Война •   •  7509 просмотра
Поджег электроподстанции в Одесской области: задержан европейец, работавший на фсб