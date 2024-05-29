Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
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Генштаб: более 40 боестолкновений на фронте с начала суток, более половины - на Купянском и Покровском направлениях
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Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
Зону эвакуации семей с детьми решили расширить в Донецкой области
В Донецкой области приняли решение о евакуации семей с детьми из нескольких населенных пунктов, включая Лиман и шесть сел и поселков, решение должен согласовать координационный штаб.
80 тыс. военнообязанных обновили свои военно-учетные данные через ЦПАУ-Минобороны
Более 80 000 украинских призывников, военнообязанных и резервистов обновили свои военные удостоверения через центр предоставления административных услуг, который является вторым по популярности сервисом для обновления таких данных.
В Украине чаще всего закрывают бизнес аграрии и юридические компании: что стало причиной
С начала полномасштабного вторжения возросло количество закрытия бизнеса в юридической сфере и аграрных предприятий. Наибольшие же уровни закрытия бизнеса зафиксированы в Киеве и области, Днепропетровской, Львовской, а также Одесской, Запорожской и Киевской областях
В каждой области Украины будет центр рекрутинга
В каждом регионе Украины будет по крайней мере один центр вербовки в украинскую армию, с возможностью создания дополнительных центров в зависимости от демографических факторов и сотрудничества с местными властями.
В Брюсселе провели обыски у сотрудника Европарламента по делу о российской пропаганде
В Брюсселе следователи провели обыск в доме и офисе помощника депутата Европейского парламента, подозреваемого в том, что он сыграл значительную роль в распространении российской пропаганды перед выборами в Европарламент.
Генштаб: более 40 боестолкновений на фронте с начала суток, более половины - на Купянском и Покровском направлениях
С начала суток на фронтах российско-украинской войны произошло более 40 боевых столкновений, наибольшая активность врага наблюдалась на Купянском и Покровском направлениях.
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
Территориальное управление БЭБ в Одесской области расследует уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах четырьмя компаниями, входящими в структуру GNT Group, бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко.
Только 4 страны передали Чехии средства на инициативу по закупке боеприпасов для Украины
Лишь несколько стран направили деньги в Чехию на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины, несмотря на то, что к инициативе присоединились 18 стран. Прага призвала партнеров выполнить свои финансовые обязательства.
россияне с дрона атаковали гражданских в Новодмитровке Херсонской области, есть раненые
В Новодмитровке Херсонской области двое мужчин в возрасте 28 и 50 лет были ранены взрывчаткой, сброшенной с российского беспилотника.
Поджег электроподстанции в Одесской области: задержан европейец, работавший на фсб
Гражданин Европы, работающий на фсб россии, был задержан за поджог электрических подстанций в Одесской области, пытаясь обесточить сотни зданий и критически важные объекты инфраструктуры.