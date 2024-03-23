Эвакуация из Донецкой области: в ОВА рассказали, сколько детей остаются в области

Из Донецкой области продолжается обязательная эвакуация и эвакуация принудительно семей с детьми. Всех детей уже удалось вывезти из Северного Торецкой громады и из Веселого Веселого Гая Кураховской громады. Об этом в субботу сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

В Донецкой области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми: из Северного Торецкой громады эвакуировали всех детей, еще 8 детей остаются в Щербиновке и 6 - в Торецке - заявил Филашкин.

Также, как сообщается, в трех населенных пунктах Кураховской громады: Успеновка, Анновка, Трудовое, из которых тоже продолжается принудительная эвакуация, сейчас находится еще 15 детей. Из Веселого Гая вывезли всех детей.

Как указали в ОВА, оккупанты применяют тактику выжженной земли и наносит постоянные удары по гражданской инфраструктуре.

На этой неделе под постоянным огнем такие города, как Селидово, Новогродовка, Часов Яр, Северск, Торецк, Нью-Йорк, Красногоровка, Курахово, Горняк, Константиновка, Ильиновская, Лиманская, Очеретинская и Угледарская громады.

Дополнение

российские войска в ночь на 23 марта нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области, один человек получил ранения, есть повреждения объектов инфраструктуры, в частности учебного заведения, газопровода и ЛЭП.

На Сумщине принудительно эвакуируют детей еще из трех населенных пунктов