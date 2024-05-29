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Зону евакуації сімей з дітьми вирішили розширити на Донеччині

Зону евакуації сімей з дітьми вирішили розширити на Донеччині

Київ • УНН

 • 13894 перегляди

У Донецькій області ухвалили рішення про евакуацію сімей з дітьми з декількох населених пунктів, включаючи Лиман та шість сіл та селищ, рішення має погодити Координаційний штаб.

У Донецькій області ухвалили рішення про евакуацію сімей з дітьми з декількох населених пунктів, включаючи Лиман та шість сіл та селищ, рішення має погодити Координаційний штаб, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталі

"Важливе рішення про евакуацію родин з дітьми з деяких населених пунктів області прийняли сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Зокрема, необхідно вивезти дітей з Лиману, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки Лиманської ТГ, села Прогрес Гродівської ТГ та селища Зоря Іллінівської ТГ. Тепер маємо отримати погодження від Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану", - вказав Філашкін у Telegram.

Він наголосив, що потрібно розуміння, "які сили будуть залучатися до евакуації населення у разі необхідності, наскільки ми до цього готові, і яким чином буде організовано взаємодію". Він доручив керівникам ВА визначити заздалегідь маршрути евакуації та наявність транзитних хабів.

Також нагадав, що минулого тижня в регіоні зупинили роботу освітніх консультаційних пунктів для школярів, дитячих спортивних секцій та гуртків. "Це питання керівники ВА мають тримати на контролі", - зазначив голова ОВА.

Евакуація з Донеччини: в ОВА розповіли, скільки дітей залишаються в області 23.03.24, 15:00 • 39685 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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