У ССО ЗСУ показали, як проводили зачистку на Харківщині
Київ • УНН
Під час зачистки одного із населених пунктів в Харківській області українські силовики знищили чотирьох російських солдатів і взяли в полон ще двох, які зайняли цивільну будівлю.
Під час операції із зачистки в одному з населених пунктів на Харківської області були знищені чотири російські військовослужбовці та ще двох взято в полон. Відео того, як Сили оборони проводили зачистку від ворога, оприлюднила прессслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ у Telegram, передає УНН.
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Як повідомляється, оператори 8-го окремого полку ССО спільно з бійцями 92-ї ОШБр провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині.
Під час операції чотирьох військовослужбовців рф, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір, знищено. Ще двох взято в полон.
"Полонених окупантів очікує допит, а в подальшому – обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно", – зазначили оператори ССО, задіяні до оборони Харківщини.
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