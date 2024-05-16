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У ССО ЗСУ показали, як проводили зачистку на Харківщині

У ССО ЗСУ показали, як проводили зачистку на Харківщині

Київ • УНН

 • 30723 перегляди

Під час зачистки одного із населених пунктів в Харківській області українські силовики знищили чотирьох російських солдатів і взяли в полон ще двох, які зайняли цивільну будівлю.

 Під час операції із зачистки в одному з населених пунктів на Харківської області були знищені чотири російські військовослужбовці та ще двох взято в полон. Відео того, як Сили оборони проводили зачистку від ворога, оприлюднила прессслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ у Telegram, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, оператори 8-го окремого полку ССО спільно з бійцями 92-ї ОШБр провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині. 

 Під час операції чотирьох військовослужбовців рф, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір, знищено. Ще двох взято в полон. 

"Полонених окупантів очікує допит, а в подальшому – обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно", – зазначили оператори ССО, задіяні до оборони Харківщини.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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syly-spetsialnykh-operatsii-ukrainaСили спеціальних операцій Збройних сил України
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