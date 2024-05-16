В ССО ВСУ показали, как проводили зачистку на Харьковщине

Во время операции по зачистке в одном из населенных пунктов на Харьковской области были уничтожены четыре российских военнослужащих и еще двое взяты в плен. Видео того, как Силы обороны проводили зачистку от врага, обнародовала пресс-служба Сил специальных операций ВСУ в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщается, операторы 8-го отдельного полка ССО совместно с бойцами 92-й ОШБр провели зачистку в одном из населенных пунктов на Харьковщине.

Во время операции четырех военнослужащих рф, которые заняли гражданское здание и оказали сопротивление, уничтожено. Еще двое взяты в плен.

"Пленных оккупантов ожидает допрос, а в дальнейшем - обмен на наших военных. Работаем спокойно, взвешенно, результативно", - отметили операторы ССО, задействованные в обороне Харьковщины.

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