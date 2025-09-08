$41.350.00
У США живе змія-рекордсмен: сітчастий пітон важить понад 158 кг та має довжину 8 метрів

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Сітчастий пітон Медуза з Канзас-Сіті встановила світовий рекорд Гіннеса як найдовша змія в неволі. Її довжина сягає 7,67 метра, а вага - понад 158 кілограмів.

У США живе змія-рекордсмен: сітчастий пітон важить понад 158 кг та має довжину 8 метрів

У Канзас-Сіті, штат Міссурі, живе Медуза - сітчастий пітон, який встановив світовий рекорд Гіннеса як найдовша змія в неволі. Її довжина сягає 7,67 метра, а вага - понад 158 кілограмів. Про це пише УНН із посиланням на IFLScience.

Деталі

Медузі 21 рік, вона доглядає "за будинком з привидами The Edge Of Hell компанії Full Moon Productions. Для святкового фото змію несли 15 людей через її величезні розміри. Візерунок її тіла утворюють масивні алмазні та зигзагоподібні форми, характерні для сітчастих пітонів.

Сітчасті пітони - один із найдовговічніших видів змій: у дикій природі вони живуть до 22 років, у неволі — до 30. Медуза є останньою офіційною рекордною змією, хоча у 2018 році був зафіксований сітчастий пітон довжиною 8 метрів у Пенангу, Малайзія, який помер за три дні після виявлення.

Крім рекордних розмірів, сітчасті пітони здатні до безстатевого розмноження (спартеногенезу). У 11-річної змії на ім’я Тельма народилося шість запліднених яєць без участі самця, що підтвердили генетичні дослідження.

У Каліфорнії підтвердили можливе повернення середньовічної чуми: у мешканця позитивний тест після укусу блохи21.08.25, 16:13 • 3807 переглядiв

Вероніка Марченко

Новини Світу
