Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 23883 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 36924 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 55308 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 69409 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 101285 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 84672 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52935 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57151 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 79966 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
В США живет змея-рекордсмен: сетчатый питон весит более 158 кг и имеет длину 8 метров

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Сетчатый питон Медуза из Канзас-Сити установила мировой рекорд Гиннеса как самая длинная змея в неволе. Ее длина достигает 7,67 метра, а вес - более 158 килограммов.

В США живет змея-рекордсмен: сетчатый питон весит более 158 кг и имеет длину 8 метров

В Канзас-Сити, штат Миссури, живет Медуза - сетчатый питон, который установил мировой рекорд Гиннеса как самая длинная змея в неволе. Ее длина достигает 7,67 метра, а вес - более 158 килограммов. Об этом пишет УНН со ссылкой на IFLScience.

Подробности

Медузе 21 год, она ухаживает "за домом с привидениями The Edge Of Hell компании Full Moon Productions. Для праздничного фото змею несли 15 человек из-за ее огромных размеров. Узор ее тела образуют массивные алмазные и зигзагообразные формы, характерные для сетчатых питонов.

Сетчатые питоны - один из самых долговечных видов змей: в дикой природе они живут до 22 лет, в неволе — до 30. Медуза является последней официальной рекордной змеей, хотя в 2018 году был зафиксирован сетчатый питон длиной 8 метров в Пенанге, Малайзия, который умер через три дня после обнаружения.

Помимо рекордных размеров, сетчатые питоны способны к бесполому размножению (партеногенезу). У 11-летней змеи по имени Тельма родилось шесть оплодотворенных яиц без участия самца, что подтвердили генетические исследования.

В Калифорнии подтвердили возможное возвращение средневековой чумы: у жителя положительный тест после укуса блохи21.08.25, 16:13 • 3807 просмотров

Вероника Марченко

Новости Мира
Малайзия