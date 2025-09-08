В США живет змея-рекордсмен: сетчатый питон весит более 158 кг и имеет длину 8 метров
Киев • УНН
Сетчатый питон Медуза из Канзас-Сити установила мировой рекорд Гиннеса как самая длинная змея в неволе. Ее длина достигает 7,67 метра, а вес - более 158 килограммов.
В Канзас-Сити, штат Миссури, живет Медуза - сетчатый питон, который установил мировой рекорд Гиннеса как самая длинная змея в неволе. Ее длина достигает 7,67 метра, а вес - более 158 килограммов. Об этом пишет УНН со ссылкой на IFLScience.
Подробности
Медузе 21 год, она ухаживает "за домом с привидениями The Edge Of Hell компании Full Moon Productions. Для праздничного фото змею несли 15 человек из-за ее огромных размеров. Узор ее тела образуют массивные алмазные и зигзагообразные формы, характерные для сетчатых питонов.
Сетчатые питоны - один из самых долговечных видов змей: в дикой природе они живут до 22 лет, в неволе — до 30. Медуза является последней официальной рекордной змеей, хотя в 2018 году был зафиксирован сетчатый питон длиной 8 метров в Пенанге, Малайзия, который умер через три дня после обнаружения.
Помимо рекордных размеров, сетчатые питоны способны к бесполому размножению (партеногенезу). У 11-летней змеи по имени Тельма родилось шесть оплодотворенных яиц без участия самца, что подтвердили генетические исследования.
В Калифорнии подтвердили возможное возвращение средневековой чумы: у жителя положительный тест после укуса блохи21.08.25, 16:13 • 3807 просмотров