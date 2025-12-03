$42.330.01
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
12:41 • 4230 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38 • 9718 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 14197 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 18152 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 26328 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 34217 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 28899 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 38888 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75601 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Теги
Автори
У США винесуть вирок лікарю, який продав кетамін Меттью Перрі перед його смертю

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Сьогодні суд Лос-Анджелеса оголосить вирок лікарю Сальвадору Пласенсії, який визнав себе винним у незаконному продажу кетаміну Меттью Перрі. Прокурори просять для 44-річного Пласенсії три роки ув'язнення.

У США винесуть вирок лікарю, який продав кетамін Меттью Перрі перед його смертю

У федеральному суді Лос-Анджелеса сьогодні оголосять вирок лікарю Сальвадору Пласенсії, який визнав себе винним у незаконному продажу кетаміну актору Меттью Перрі за кілька тижнів до його смерті. Він стане першим із п’яти обвинувачених, щодо яких ухвалюватимуть рішення у цій справі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Прокурори просять для 44-річного Пласенсії три роки ув’язнення. За угодою про визнання вини він зізнався у продажу Перрі великої кількості кетаміну, хоча знав про його залежність.

У документах суду зазначено, що лікар називав актора "ідіотом", якого можна "експлуатувати заради грошей".

Замість того, щоб зробити те, що найкраще для пана Перрі - людини, яка більшу частину свого життя боролася із залежністю, підсудний намагався використати медичну вразливість Перрі заради прибутку

- йдеться у вироку обвинувачення.

Пласенсію не звинувачують у продажу дози, яка стала смертельною. Меттью Перрі приймав кетамін легально як лікування депресії, але, коли інший лікар відмовився збільшувати дозування, він звернувся до Пласенсії.

Адвокати Пласенсії назвали його дії "безрозсудними" та "найбільшою помилкою в його житті".

Каяття не може передати біль, жаль і сором, які пан Пласенсія відчуває через трагедію, що сталася і якій він не зміг запобігти

- написано в службовій записці захисту.

Вони наголосили, що він уже втратив медичну ліцензію, клініку та кар’єру, а його родина була змушена переїхати через погрози. Пласенсія нині живе в Аризоні з дружиною та дворічним сином.

Я хочу, щоб він пишався своїм батьком… Я робив помилки, але хочу, щоб він знав, що після них я намагався робити кращий вибір

- сказав лікар у відео для суду.

Пласенсія визнав себе винним за чотирма пунктами щодо розповсюдження кетаміну. За домовленістю п’ять інших пунктів звинувачення будуть зняті. Максимально закон дозволяє судді призначити до 40 років ув’язнення.

На слуханні можуть виступити родичі Перрі, зокрема його мати Сюзанна Перрі та вітчим Кіт Моррісон. Іншим чотирьом обвинуваченим у справі про незаконне постачання актору наркотичних препаратів вироки оголосять протягом наступних місяців.

Нагадаємо

Лікар Сальвадор Пласенсія визнав себе винним у незаконному продажу кетаміну Меттью Перрі, що, за даними слідства, призвело до загибелі актора від передозування. Йому загрожує до 40 років в'язниці та штраф у розмірі не менш як $2 млн, вирок очікується 3 грудня.

Алла Кіосак

Новини Світу
Аризона
Ассошіейтед Прес
Метью Перрі
Лос-Анджелес