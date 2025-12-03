$42.330.01
13:22
ВР приняла Бюджет на 2026 год
12:41
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
11:38
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
В США вынесут приговор врачу, продавшему кетамин Мэттью Перри перед его смертью

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Сегодня суд Лос-Анджелеса огласит приговор врачу Сальвадору Пласенсии, который признал себя виновным в незаконной продаже кетамина Мэттью Перри. Прокуроры просят для 44-летнего Пласенсии три года тюремного заключения.

В США вынесут приговор врачу, продавшему кетамин Мэттью Перри перед его смертью

В федеральном суде Лос-Анджелеса сегодня будет оглашен приговор врачу Сальвадору Пласенсии, который признал себя виновным в незаконной продаже кетамина актеру Мэттью Перри за несколько недель до его смерти. Он станет первым из пяти обвиняемых, в отношении которых будет принято решение по этому делу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Прокуроры просят для 44-летнего Пласенсии три года тюремного заключения. По соглашению о признании вины он признался в продаже Перри большого количества кетамина, хотя знал о его зависимости.

В документах суда указано, что врач называл актера "идиотом", которого можно "эксплуатировать ради денег".

Вместо того, чтобы сделать то, что лучше для господина Перри - человека, который большую часть своей жизни боролся с зависимостью, подсудимый пытался использовать медицинскую уязвимость Перри ради прибыли

- говорится в приговоре обвинения.

Пласенсию не обвиняют в продаже дозы, которая стала смертельной. Мэттью Перри принимал кетамин легально как лечение депрессии, но, когда другой врач отказался увеличивать дозировку, он обратился к Пласенсии.

Адвокаты Пласенсии назвали его действия "безрассудными" и "самой большой ошибкой в его жизни".

Раскаяние не может передать боль, сожаление и стыд, которые господин Пласенсия испытывает из-за произошедшей трагедии, которую он не смог предотвратить

- написано в служебной записке защиты.

Они подчеркнули, что он уже потерял медицинскую лицензию, клинику и карьеру, а его семья была вынуждена переехать из-за угроз. Пласенсия сейчас живет в Аризоне с женой и двухлетним сыном.

Я хочу, чтобы он гордился своим отцом… Я совершал ошибки, но хочу, чтобы он знал, что после них я старался делать лучший выбор

- сказал врач в видео для суда.

Пласенсия признал себя виновным по четырем пунктам, касающимся распространения кетамина. По договоренности пять других пунктов обвинения будут сняты. Максимально закон позволяет судье назначить до 40 лет тюремного заключения.

На слушании могут выступить родственники Перри, в частности его мать Сюзанна Перри и отчим Кит Моррисон. Другим четырем обвиняемым по делу о незаконной поставке актеру наркотических препаратов приговоры объявят в течение следующих месяцев.

Напомним

Врач Сальвадор Пласенсия признал себя виновным в незаконной продаже кетамина Мэттью Перри, что, по данным следствия, привело к гибели актера от передозировки. Ему грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в размере не менее $2 млн, приговор ожидается 3 декабря.

Алла Киосак

Новости Мира
Аризона
Ассошиэйтед Пресс
Мэттью Перри
Лос-Анджелес